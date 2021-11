Białoruś. Minister obrony: Rosja może dostarczyć nam rakiety Iskander

- Widzimy, że Federacja Rosyjska praktycznie zakończyła przezbrajanie tego systemu rakietowego. I my też chcemy go mieć. Chociaż można powiedzieć, że już go mamy, ale nie zdradzę tajemnicy wojskowej. Mamy grupę sił zbrojnych, które posiadają również ten system rakietowy, i które w razie potrzeby przybędą na nasze terytorium i będą wykonywać misje razem z nami - powiedział Chrenin.

Z kolei prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka przyznał w ostatnich dniach w wywiadzie dla rosyjskiego magazynu "Obrona narodowa", że chciałby otrzymać od Rosji kilka dywizji Iskanderów.

W wywiadzie opublikowanym w sobotę przez białoruską telewizję państwową Łukaszenka przekonywał, że Białoruś jest zagrożona atakiem "z Zachodu" i dlatego z pomocą Rosji musi wzmacniać swoją armię. Według Łukaszenki "Białoruś zabezpiecza zachodnie granice wspólnego Państwa Związkowego".