"Barbarzyński akt państwowego wandalizmu wobec grobów żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. (...) Kwatera żołnierzy AK w miejscowości Mikuliszki została zrównana z ziemią!" - napisał na Twitterze Robert Tyszkiewicz, poseł PO.

Informację o zniszczeniu grobów polskich żołnierzy przekazał Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi.

Tyszkiewicz podkreślił, że "to musi spotkać się ze stanowczą reakcją władz Polski".

"Barbarzyństwo nie do zaakceptowania"

Wpis Tyszkiewicza udostępniła m.in. białoruska dziennikarka Hanna Liubakova.

"Jest to barbarzyństwo i nie do zaakceptowania. Reżim Łukaszenki stara się w każdy sposób obrazić sąsiadów. Jak długo jest u władzy, tak długo będą z jego strony prowokacje. Jest mi wstyd, Polsko, że to się dzieje" - napisała.

Reklama

Kwatera AK w Mikuliszkach

W Mikuliszkach pochowani są żołnierze 3. Brygady AK polegli 13 maja 1944r. w Murowanej Oszmiance w walce z litewskim wojskiem Plechavičiusa.

Żołnierze 3. i 6. Brygady polegli w Mikuliszkach 8 stycznia 1944 r. 17 marca 1944 r. - żołnierz 3. Brygady poległy w Czarnym Borze i w marcu 1944 r. żołnierz zabity w Murzynach.

Również pochowani w kwaterze są żołnierze 3. Brygady, którzy zginęli w czerwcu 1944 r. (w zasadzce przy szosie koło Jaszun). Są też dwie mogiły żołnierzy 6. Brygady AK poległych 9 lipca 1944 r. w Kamionce.

Poniżej kwatery pochowano zamordowanych przez NKWD w lutym 1945 r. Aleksandra Stankiewicza z Mikuliszek i Antoniego Piotkowicza.