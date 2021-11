Mężczyzna został skazany na 15 dni aresztu administracyjnego. W następnej kolejności ma się odbyć rozprawa w sprawie Iryny Słaunikawej - podaje centrum Wiasna.

Według "Naszej Niwy" Łojce zarzucono "przechowywanie materiałów ekstremistycznych w celu ich demonstracji". W ocenie "Wiasny" chodzi o posty portalu Biełsat z lat 2017, 2018 i 2019 r.

Trafili do aresztu na Akrescina

O zatrzymaniu Słaunikawej poinformowali obrońcy praw człowieka w sobotę, gdy para nie wyszła z lotniska w Mińsku po powrocie z Egiptu.

Słaunikawa i Łojka trafili do aresztu na Akrescina - potwierdzili w niedzielę ich bliscy. Nieoficjalnie poinformowano, że zarzucono im popełnienie wykroczenia.

Spał na podłodze

Podczas rozprawy w poniedziałek Łojka powiedział, że został wraz z żoną zatrzymany 30 października podczas kontroli paszportowej, w areszcie na Akrescina spał na podłodze, a śledczy próbowali go nakłonić do nagrania wideo z przyznaniem się do winy.

Słaunikawa jest przedstawicielką telewizji Biełsat na Białorusi. Portal i sieci społecznościowe tej finansowanej przez Polskę telewizji białoruskojęzycznej, zostały przez władze uznane za "ekstremistyczne".

Dwie reporterki Biełsatu Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa odbywają karę dwóch lat więzienia za prowadzenie relacji online z protestu upamiętniającego śmiertelnie pobitego Ramana Bandarenkę w listopadzie 2020 r.