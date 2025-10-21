Białoruś ćwiczy obronę cywilną. W akcji śmigłowce, wozy strażackie i szambiarka

Na Białorusi przeprowadzone zostały efektowne ćwiczenia obrony cywilnej. Przećwiczono różne scenariusze zagrożeń, w tym atak drona, czy pożar produktów ropopochodnych. - Musimy być przygotowani na każdy rozwój sytuacji - przekonywał sekretarz Rady Bezpieczeństwa, Alaksandr Walfowicz.

Na Białorusi przeprowadzono ćwiczenia obrony cywilnej
Na Białorusi przeprowadzono ćwiczenia obrony cywilnejmchs.gov.bymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na Białorusi przeprowadzono widowiskowe ćwiczenia obrony cywilnej obejmujące m.in. atak drona, pożar i kolizję pociągu z cysterną kwasu siarkowego.
  • W manewrach zaangażowano 270 funkcjonariuszy, 130 pojazdów, wykorzystano śmigłowce ratownicze oraz polowy szpital i schron cywilny.
  • Ćwiczenia miały przygotować służby do różnych scenariuszy zagrożeń, a relację transmitowały państwowe media pod nadzorem przedstawicieli rządu.
Pożar podstacji energetycznej, atak drona, zderzenie pociągu pasażerskiego z cysterną kwasu siarkowego, przepompowywanie ścieków do szambiarki, czy tymczasowe wysiedlenie miejscowości - to tylko niektóre ze scenariuszy, które przećwiczone zostały w ramach międzyresortowych ćwiczeń obrony cywilnej na Białorusi.

Serwis Biełsat podaje, że działania miały przede wszystkim charakter pokazowy, i w istocie, nie można odmówić im efektowności - zadysponowano do nich m.in. śmigłowce ratownicze Mi-8 i Mi-17, mobilne laboratoria, a nawet telewizyjny wóz transmisyjny.

Białoruś. Efektowne ćwiczenia obrony cywilnej pod okiem telewizji państwowej i ministerstw

Ćwiczenia miały miejsce na poligonie ratowniczym, nieopodal Borysowa, w obwodzie mińskim. Relacja z wydarzenia była transmitowana na bieżąco przez obecne na miejscu kamery telewizyjne państwowych mediów.

Zaangażowanych zostało 270 funkcjonariuszy z 12 służb i 130 różnego rodzaju pojazdów. Oprócz tego, zaprezentowano szpital polowy i schron cywilny mający ochronić ludność przed ewentualnym ostrzałem.

    Rozwojowi wypadków przyglądali się przedstawiciele rządu, m.in. sekretarz Rady Bezpieczeństwa Alaksandr Walfowicz, szefowie służb i ministrowie z zaangażowanych w ćwiczenia resortów.

    Białorusini przygotowują się na każdy scenariusz

    Walfowicz wskazał, że ćwiczenia mają na celu usprawnić reakcje służb na nietypowe zagrożenia. Oprócz tego ujawnić mogły ewentualne uchybienia, co daje możliwość zdefiniowania i wyeliminowania ich przyczyn.

    - Musimy być przygotowani na każdy rozwój sytuacji. A to można osiągnąć jedynie poprzez szkolenia w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych - wskazał sekretarz Rady Bezpieczeństwa, cytowany przez Biełsat.

    10 dni temu Alaksandr Łukaszenka wydał rozkaz dotyczący postawienia w najwyższą gotowość bojową Sił Zbrojnych Białorusi. Obecnie w armii trwa kontrola gotowości.

    Źródło: Biełsat

