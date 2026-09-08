Bezprecedensowy ruch Węgier. Dyplomaci Rosji wyrzuceni, poważne oskarżenia

Wkrótce więcej informacji...

Szefowa węgierskiego MSZ Anita Orban podkreśliła, że decyzja o wydaleniu 10 rosyjskich dyplomatów "nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją". Zaznaczyła, że Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog, oparty "na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad".

Według Budapesztu wydaleni z kraju Rosjanie mieli dopuścić się działań "niedopuszczalnych dla dyplomatów zgodnie z Konwencją Wiedeńską". Szefowa MSZ nie wyjaśniła jednak, o jakie działania konkretnie chodzi.

Orban podkreśliła, że podjęta przez Węgry decyzja "służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności" kraju.



