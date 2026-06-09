W skrócie Ponad tysiąc migrantów zostało zatrzymanych u wybrzeży Mauretanii podczas prób dotarcia do Europy w ciągu 10 dni.

Mauretańska straż przybrzeżna przechwyciła łodzie wyruszające z Gambii i Senegalu, a pasażerów przeniesiono do tymczasowych centrów recepcyjnych.

Zaostrzenie kontroli granicznych w krajach Afryki Zachodniej i Europie wydłużyło trasę migracji przez Atlantyk, zwiększając zagrożenia dla migrantów.

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- W ciągu 10 dni na wodach Mauretanii uratowano 1076 migrantów, w tym 194 zostało zatrzymanych przez mauretańską marynarkę wojenną podczas operacji pomocy (osobom przemieszczającym się) łodziami w ostatnim dniu maja - powiedział agencji AFP Ahmeda Moulaye, dyrektor mauretańskiej straży przybrzeżnej ds. walki z nielegalną migracją.

Migranci mieli podjąć te próby kilka dni po najważniejszym muzułmańskim święcie Eid al-Fitr.

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Osiem łodzi przechwyconych przez straż przybrzeżną wypłynęło z sąsiedniej Gambii i Senegalu. Narodowość pasażerów nie została ujawniona - przekazała agencja AFP.

Migrantów przewieziono do tymczasowych centrów recepcyjnych, gdzie zbierane są dane, które mają wykazać, czy te osoby powinny zostać objęte ochroną międzynarodową.

Od lat tysiące mieszkańców Afryki Zachodniej podejmują próby nielegalnej migracji do Europy na przepełnionych łodziach, zmierzających najczęściej na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie.

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Niedawne zaostrzenie kontroli morskich w Senegalu, Mauretanii i Maroku spowodowało zmianę miejsc wypłynięcia łodzi, co wydłuża czas spędzany na morzu i zwiększa poziom zagrożenia.

Państwa Europy drastycznie ograniczyły wydawanie wiz i zaostrzyły kontrole graniczne, co zmusiło afrykańskich migrantów do wybierania mniej korzystnych tras - podkreśliła AFP.

W ostatnich latach tysiące ludzi zginęło lub zaginęło, próbując dostać się w ten sposób do Europy.





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