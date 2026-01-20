Bliski Wschód
"Bezprecedensowy atak Izraela". Jego ofiarą padła siedziba organizacji ONZ

Dorota Hilger

Izrael rozpoczął wyburzanie siedziby agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich we Wschodniej Jerozolimie. - To historyczny dzień, dzień świętowania - stwierdził minister Itamar Ben Gvir. UNRWA wejście izraelskich sił na teren kompleksu nazwała "bezprecedensowym atakiem". Działanie Izraela potępił też Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres.

Jerozolima. Izrael wyburza siedzibę organizacji ONZ ds. uchodźców z Palestyny
W skrócie

  • Izraelskie siły weszły na teren siedziby UNRWA we Wschodniej Jerozolimie i wyrzuciły ochroniarzy przed rozpoczęciem wyburzania budynków.
  • Rzecznik UNRWA określił to jako bezprecedensowy atak i naruszenie prawa międzynarodowego oraz immunitetu ONZ.
  • Izrael uzasadnił wyburzenie twierdząc, że kompleks należy do państwa i nie objęto go immunitetem ONZ, a sekretarz generalny organizacji stanowczo potępił te działania.
Jak poinformował rzecznik organizacji Jonathan Fowler, najpierw, krótko po godz. 7 rano, na teren siedziby UNRWA w Jerozolimie wkroczyły izraelskie siły, które wyrzuciły z niego ochroniarzy. Następnie podążyły za nimi buldożery.

- To bezprecedensowy atak na UNRWA i jej siedzibę. Stanowi on również poważne naruszenie prawa międzynarodowego oraz przywilejów i immunitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych - stwierdził.

Fowler dodał, że to, co dzieje się w Jerozolimie, "powinno stanowić sygnał ostrzegawczy". - To, co dziś przydarza się UNRWA, może przydarzyć się jutro każdej innej organizacji międzynarodowej lub misji dyplomatycznej na świecie - podkreślił.

Izrael. Trwa wyburzanie siedziby UNRWA

Miejsce rozbiórki na krótko odwiedził wywodzący się ze skrajnie prawicowych środowisk minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gvir. - To historyczny dzień, dzień świętowania i bardzo ważny dzień dla rządów w Jerozolimie - stwierdził w oświadczeniu.

- Przez lata byli tutaj zwolennicy terroryzmu, a teraz są stąd usuwani wraz ze wszystkim, co tu zbudowali. To samo spotka każdego, kto popiera terroryzm - dodał.Izrael wielokrotnie oskarżał UNRWA o zapewnianie ochrony bojownikom Hamasu. Jak twierdzi, niektórzy pracownicy tej organizacji brali udział w ataku na Izrael 7 października 2023 r.

Seria dochodzeń, przeprowadzonych przez niezależnych aktorów, wykazała pewne "problemy związane z neutralnością" w UNRWA, ale podkreślono, że Izrael nie przedstawił rozstrzygających dowodów na poparcie swojego głównego zarzutu.

Do sprawy odniosło się izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że "państwo Izrael jest właścicielem kompleksu w Jerozolimie".

"UNRWA - Hamas już zakończył działalność w tym miejscu i nie ma tam żadnego personelu ONZ, ani nie prowadzi się tam działalności w ramach ONZ" - podkreślono.

Jak dodano, zajmowany przez organizację kompleks "nie jest objęty żadnym immunitetem", a wyburzenie odbywa się "w zgodzie z prawem izraelskim i międzynarodowym".

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wydał oświadczenie, w którym stanowczo potępił "nieautoryzowane wejście", stwierdzając, że kompleks pozostaje "terenem Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest nienaruszalny oraz odporny na wszelkie inne formy ingerencji".

Kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny w Strefie Gazy w październiku 2023 r. władze Izraela uznały zarówno Guterresa, jak i szef UNRWA Philippe Lazzariniego za persona non grata.

Źródło: AFP

