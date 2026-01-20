"Bezprecedensowy atak Izraela". Jego ofiarą padła siedziba organizacji ONZ

W skrócie Izraelskie siły weszły na teren siedziby UNRWA we Wschodniej Jerozolimie i wyrzuciły ochroniarzy przed rozpoczęciem wyburzania budynków.

Rzecznik UNRWA określił to jako bezprecedensowy atak i naruszenie prawa międzynarodowego oraz immunitetu ONZ.

Izrael uzasadnił wyburzenie twierdząc, że kompleks należy do państwa i nie objęto go immunitetem ONZ, a sekretarz generalny organizacji stanowczo potępił te działania.

Jak poinformował rzecznik organizacji Jonathan Fowler, najpierw, krótko po godz. 7 rano, na teren siedziby UNRWA w Jerozolimie wkroczyły izraelskie siły, które wyrzuciły z niego ochroniarzy. Następnie podążyły za nimi buldożery.

- To bezprecedensowy atak na UNRWA i jej siedzibę. Stanowi on również poważne naruszenie prawa międzynarodowego oraz przywilejów i immunitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych - stwierdził.

Fowler dodał, że to, co dzieje się w Jerozolimie, "powinno stanowić sygnał ostrzegawczy". - To, co dziś przydarza się UNRWA, może przydarzyć się jutro każdej innej organizacji międzynarodowej lub misji dyplomatycznej na świecie - podkreślił.

Izrael. Trwa wyburzanie siedziby UNRWA

Miejsce rozbiórki na krótko odwiedził wywodzący się ze skrajnie prawicowych środowisk minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gvir. - To historyczny dzień, dzień świętowania i bardzo ważny dzień dla rządów w Jerozolimie - stwierdził w oświadczeniu.

- Przez lata byli tutaj zwolennicy terroryzmu, a teraz są stąd usuwani wraz ze wszystkim, co tu zbudowali. To samo spotka każdego, kto popiera terroryzm - dodał.Izrael wielokrotnie oskarżał UNRWA o zapewnianie ochrony bojownikom Hamasu. Jak twierdzi, niektórzy pracownicy tej organizacji brali udział w ataku na Izrael 7 października 2023 r.

Seria dochodzeń, przeprowadzonych przez niezależnych aktorów, wykazała pewne "problemy związane z neutralnością" w UNRWA, ale podkreślono, że Izrael nie przedstawił rozstrzygających dowodów na poparcie swojego głównego zarzutu.

Jerozolima. Izrael wyburza siedzibę organizacji ONZ ds. uchodźców z Palestyny

Do sprawy odniosło się izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że "państwo Izrael jest właścicielem kompleksu w Jerozolimie".

"UNRWA - Hamas już zakończył działalność w tym miejscu i nie ma tam żadnego personelu ONZ, ani nie prowadzi się tam działalności w ramach ONZ" - podkreślono.

Jak dodano, zajmowany przez organizację kompleks "nie jest objęty żadnym immunitetem", a wyburzenie odbywa się "w zgodzie z prawem izraelskim i międzynarodowym".

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wydał oświadczenie, w którym stanowczo potępił "nieautoryzowane wejście", stwierdzając, że kompleks pozostaje "terenem Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest nienaruszalny oraz odporny na wszelkie inne formy ingerencji".

Kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny w Strefie Gazy w październiku 2023 r. władze Izraela uznały zarówno Guterresa, jak i szef UNRWA Philippe Lazzariniego za persona non grata.

Źródło: AFP

