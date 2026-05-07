W skrócie Wei Fenghe i Li Shangfu, byli ministrowie obrony Chin, zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na dwa lata za łapówkarstwo oraz podważanie władzy przywódcy państwa.

Wyrok oznacza, że po dwóch latach może zostać zamieniony na dożywotnie pozbawienie wolności bez prawa wcześniejszego zwolnienia, jeśli skazani nie złamią warunku zawieszenia.

Według raportu CSIS od 2022 roku "bezprecedensowe czystki" w wojsku chińskim dotknęły około 100 oficerów, a ponad połowa najwyższych stanowisk dowódczych została obsadzona na nowo.

Siły Zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej były jednym z głównych celów szeroko zakrojonej walki z korupcją, którą rozpoczął po objęciu władzy w 2012 roku Xi Jinping.

Od tego czasu wyroki skazujące dla oficerów stały się elementem politycznej walki o kontrolę nad armią, która podlega bezpośrednio partii rządzącej.

Chiny. Wyroki dla byłych ministrów obrony narodowej

Wei Fenghe i Li Shangfu, byli ministrowie obrony narodowej Chin, usłyszeli zarzuty o łapówkarstwo, a jednocześnie - jak informowały państwowe media - oskarżono ich o podważenie władzy Xi Jinpinga. Śledztwo w tej sprawie trwało od 2023 roku.

W czwartek chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała, że obaj zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na dwa lata.

Jeśli przez okres warunkowy nie dopuszczą się żadnych innych przewinień, ich wyrok zostanie automatycznie zmieniony na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości wcześniejszego wyjścia z więzienia.

Wei pełnił funkcję ministra obrony w latach 2018-2023, natomiast jego następca Li sprawował urząd przez nieco ponad siedem miesięcy w 2023 roku.

Czystki w chińskiej armii. Raport ujawnia skalę

Armii Ludowo-Wyzwoleńcza Chin liczy ponad dwa miliony żołnierzy. Analitycy Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) z siedzibą w Waszyngtonie szacują, że od 2022 roku "bezprecedensowe czystki" w chińskim wojsku dotknęły około 100 oficerów.

W ciągu ostatnich czterech lat ze stanowisk zostało usuniętych 36 chińskich generałów i generałów poruczników, a kolejnych 65 oficerów uznaje się za zaginionych lub potencjalnie zwolnionych ze służby - podała CNN, powołując się na raport CSIS.

Z analizy wynika, że zmiany objęły 52 proc. najwyższych stanowisk dowódczych w Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Źródła: Xinhua, Reuters, CNN

