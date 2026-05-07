"Bezprecedensowe czystki" w Państwie Środka. Ministrom grozi kara śmierci
Dwaj byli ministrowie obrony Chin - Wei Fenghe i Li Shangfu - zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na dwa lata - podała agencja Xinhua. W praktyce oznacza to, że jeśli nie złamią warunku, zostaną po tym czasie wtrąceni do więzienia na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Obu oskarżono o łapówkarstwo i wystąpienie przeciwko przywódcy państwa.
W skrócie
- Wei Fenghe i Li Shangfu, byli ministrowie obrony Chin, zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na dwa lata za łapówkarstwo oraz podważanie władzy przywódcy państwa.
- Wyrok oznacza, że po dwóch latach może zostać zamieniony na dożywotnie pozbawienie wolności bez prawa wcześniejszego zwolnienia, jeśli skazani nie złamią warunku zawieszenia.
- Według raportu CSIS od 2022 roku "bezprecedensowe czystki" w wojsku chińskim dotknęły około 100 oficerów, a ponad połowa najwyższych stanowisk dowódczych została obsadzona na nowo.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Siły Zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej były jednym z głównych celów szeroko zakrojonej walki z korupcją, którą rozpoczął po objęciu władzy w 2012 roku Xi Jinping.
Od tego czasu wyroki skazujące dla oficerów stały się elementem politycznej walki o kontrolę nad armią, która podlega bezpośrednio partii rządzącej.
Chiny. Wyroki dla byłych ministrów obrony narodowej
Wei Fenghe i Li Shangfu, byli ministrowie obrony narodowej Chin, usłyszeli zarzuty o łapówkarstwo, a jednocześnie - jak informowały państwowe media - oskarżono ich o podważenie władzy Xi Jinpinga. Śledztwo w tej sprawie trwało od 2023 roku.
W czwartek chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała, że obaj zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na dwa lata.
Jeśli przez okres warunkowy nie dopuszczą się żadnych innych przewinień, ich wyrok zostanie automatycznie zmieniony na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości wcześniejszego wyjścia z więzienia.
Wei pełnił funkcję ministra obrony w latach 2018-2023, natomiast jego następca Li sprawował urząd przez nieco ponad siedem miesięcy w 2023 roku.
Czystki w chińskiej armii. Raport ujawnia skalę
Armii Ludowo-Wyzwoleńcza Chin liczy ponad dwa miliony żołnierzy. Analitycy Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) z siedzibą w Waszyngtonie szacują, że od 2022 roku "bezprecedensowe czystki" w chińskim wojsku dotknęły około 100 oficerów.
W ciągu ostatnich czterech lat ze stanowisk zostało usuniętych 36 chińskich generałów i generałów poruczników, a kolejnych 65 oficerów uznaje się za zaginionych lub potencjalnie zwolnionych ze służby - podała CNN, powołując się na raport CSIS.
Z analizy wynika, że zmiany objęły 52 proc. najwyższych stanowisk dowódczych w Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.
Źródła: Xinhua, Reuters, CNN