"Bezprecedensowe czystki" w Państwie Środka. Ministrom grozi kara śmierci

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Dwaj byli ministrowie obrony Chin - Wei Fenghe i Li Shangfu - zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na dwa lata - podała agencja Xinhua. W praktyce oznacza to, że jeśli nie złamią warunku, zostaną po tym czasie wtrąceni do więzienia na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Obu oskarżono o łapówkarstwo i wystąpienie przeciwko przywódcy państwa.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Wei Fenghe i Li Shangfu w mundurach wojskowych stoją przed flagą Chin, jeden przemawia, drugi stoi obok.
Li Shangfu i Wei Fenghe, byli ministrowie obrony narodowej Chin, skazaniROSLAN RAHMANAFP

W skrócie

  • Wei Fenghe i Li Shangfu, byli ministrowie obrony Chin, zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na dwa lata za łapówkarstwo oraz podważanie władzy przywódcy państwa.
  • Wyrok oznacza, że po dwóch latach może zostać zamieniony na dożywotnie pozbawienie wolności bez prawa wcześniejszego zwolnienia, jeśli skazani nie złamią warunku zawieszenia.
  • Według raportu CSIS od 2022 roku "bezprecedensowe czystki" w wojsku chińskim dotknęły około 100 oficerów, a ponad połowa najwyższych stanowisk dowódczych została obsadzona na nowo.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Siły Zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej były jednym z głównych celów szeroko zakrojonej walki z korupcją, którą rozpoczął po objęciu władzy w 2012 roku Xi Jinping.

Od tego czasu wyroki skazujące dla oficerów stały się elementem politycznej walki o kontrolę nad armią, która podlega bezpośrednio partii rządzącej.

Chiny. Wyroki dla byłych ministrów obrony narodowej

Wei Fenghe i Li Shangfu, byli ministrowie obrony narodowej Chin, usłyszeli zarzuty o łapówkarstwo, a jednocześnie - jak informowały państwowe media - oskarżono ich o podważenie władzy Xi Jinpinga. Śledztwo w tej sprawie trwało od 2023 roku.

W czwartek chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała, że obaj zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na dwa lata.

Jeśli przez okres warunkowy nie dopuszczą się żadnych innych przewinień, ich wyrok zostanie automatycznie zmieniony na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości wcześniejszego wyjścia z więzienia.

Wei pełnił funkcję ministra obrony w latach 2018-2023, natomiast jego następca Li sprawował urząd przez nieco ponad siedem miesięcy w 2023 roku.

Zobacz również:

Unia Europejska chce powstrzymać chińską ekspansję gospodarczą. Zapowiada nowe przepisy i wymóg "Made in Europe" | grafika: Magdalena Piasecka
Świat

Unia idzie na wojnę Chinami. Czasu coraz mniej, bierze przykład z USA

Andrzej Krajewski
Andrzej Krajewski

Czystki w chińskiej armii. Raport ujawnia skalę

Armii Ludowo-Wyzwoleńcza Chin liczy ponad dwa miliony żołnierzy. Analitycy Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) z siedzibą w Waszyngtonie szacują, że od 2022 roku "bezprecedensowe czystki" w chińskim wojsku dotknęły około 100 oficerów.

W ciągu ostatnich czterech lat ze stanowisk zostało usuniętych 36 chińskich generałów i generałów poruczników, a kolejnych 65 oficerów uznaje się za zaginionych lub potencjalnie zwolnionych ze służby - podała CNN, powołując się na raport CSIS.

Z analizy wynika, że zmiany objęły 52 proc. najwyższych stanowisk dowódczych w Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Źródła: Xinhua, Reuters, CNN

Zobacz również:

Chiny. Tajwan w centrum sporu z USA (zdj. ilustracyjne)
Świat

Chiny postawiły warunek USA. Wzywają do dokonania "właściwego wyboru"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
Kierwiński o walce z ogniem na Lubelszczyźnie: Pożar pod kontrolą, ale zagrożenie pozostajePolsat News

Najnowsze