Bezprecedensowa sytuacja w USA. Tragiczna statystyka w jednym ze stanów
Cztery osoby nie żyją, a kolejne 40 trafiło do szpitala w wyniku zatrucia muchomorem sromotnikowym w Kalifornii. To bezprecedensowa skala zatruć w stanie, w którym dochodzi średnio do pięciu tego typu wypadków w sezonie. Kalifornijczycy w tym roku mierzą się z wyjątkowo mokrą zimą, która sprzyja wysypowi grzybów w lokalnych lasach.
W skrócie
- W Kalifornii doszło do serii zatruć dzikimi grzybami, w wyniku których cztery osoby zmarły, a 40 trafiło do szpitala.
- Przyczyną zatruć był muchomor sromotnikowy, który pojawił się w nietypowych dla siebie miejscach przez zmiany klimatyczne.
- Władze lokalne wydały informatory o groźnych grzybach w dziewięciu językach.
W tym roku mieszkańcy Kalifornii mierzą się z wyjątkowo mokrą zimą. Do skutków takich warunków atmosferycznych zalicza się m.in. niezwykle duża liczba grzybów, na które można trafić w kalifornijskich lasach.
Wśród nich pojawia się także spotykany również w Polsce muchomor sromotnikowy, odpowiadający za bezprecedensową falę zatruć w tym stanie.
USA. Tragiczna seria w Kalifornii, winne grzyby
Jak informuje lokalny departament zdrowia, od listopada w Kalifornii z powodu zatrucia dzikimi grzybami zmarły cztery osoby. Kolejne 40 trafiło do szpitala. Część z nich wymagało przeszczepu wątroby.
To "bezprecedensowa" statystyka, wyraźnie przekraczająca średnią - zwykle w sezonie dochodzi do mniej niż pięciu zatruć. Tak duża fala niebezpiecznych incydentów wzbudziła niepokój wśród mieszkańców stanu.
- W miarę jak coraz więcej osób poznaje grzyby za pośrednictwem mediów i kultury popularnej, przestają one budzić strach - co ma swoje dobre i złe strony - wskazała w rozmowie z "The Guardian" Jess Starwood, zielarka i edukatorka.
Jak podkreśla, muchomory sromotnikowe mogą zostać łatwo pomylone z jadalnymi grzybami, szczególnie przez początkujących grzybiarzy. - W przeszłości nie były one tak powszechne jak teraz, a to zwiększa ryzyko ich błędnej identyfikacji - zauważyła.
Tragiczne skutki grzybobrania w Kalifornii. Nie żyją cztery osoby, 40 trafiło do szpitala
Jak wyjaśniła, zjedzenie już połowy kapelusza może skończyć się śmiercią. Śmiertelność po spożyciu groźnych grzybów sięga nawet 50 proc.
Centrum zatruć w Kalifornii okazało się położone na wybrzeżu miasto Salinas, gdzie groźne grzyby spożyło łącznie 35 osób. Region ten jest zamieszkany przez duże grupy migrantów. Z myślą o nich lokalne władze wydały informatory dotyczące groźnych grzybów w dziewięciu językach.
Na ryzyko zatrucia muchomorem sromotnikowym w Kalifornii wpływają także zmiany klimatyczne, które sprawiają, że grzyby te pojawiają się na obszarach, gdzie nigdy wcześniej nie występowały.
Źródło: The Guardian