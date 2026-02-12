W skrócie W Kalifornii doszło do serii zatruć dzikimi grzybami, w wyniku których cztery osoby zmarły, a 40 trafiło do szpitala.

Przyczyną zatruć był muchomor sromotnikowy, który pojawił się w nietypowych dla siebie miejscach przez zmiany klimatyczne.

Władze lokalne wydały informatory o groźnych grzybach w dziewięciu językach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W tym roku mieszkańcy Kalifornii mierzą się z wyjątkowo mokrą zimą. Do skutków takich warunków atmosferycznych zalicza się m.in. niezwykle duża liczba grzybów, na które można trafić w kalifornijskich lasach.

Wśród nich pojawia się także spotykany również w Polsce muchomor sromotnikowy, odpowiadający za bezprecedensową falę zatruć w tym stanie.

USA. Tragiczna seria w Kalifornii, winne grzyby

Jak informuje lokalny departament zdrowia, od listopada w Kalifornii z powodu zatrucia dzikimi grzybami zmarły cztery osoby. Kolejne 40 trafiło do szpitala. Część z nich wymagało przeszczepu wątroby.

To "bezprecedensowa" statystyka, wyraźnie przekraczająca średnią - zwykle w sezonie dochodzi do mniej niż pięciu zatruć. Tak duża fala niebezpiecznych incydentów wzbudziła niepokój wśród mieszkańców stanu.

- W miarę jak coraz więcej osób poznaje grzyby za pośrednictwem mediów i kultury popularnej, przestają one budzić strach - co ma swoje dobre i złe strony - wskazała w rozmowie z "The Guardian" Jess Starwood, zielarka i edukatorka.

Jak podkreśla, muchomory sromotnikowe mogą zostać łatwo pomylone z jadalnymi grzybami, szczególnie przez początkujących grzybiarzy. - W przeszłości nie były one tak powszechne jak teraz, a to zwiększa ryzyko ich błędnej identyfikacji - zauważyła.

Tragiczne skutki grzybobrania w Kalifornii. Nie żyją cztery osoby, 40 trafiło do szpitala

Jak wyjaśniła, zjedzenie już połowy kapelusza może skończyć się śmiercią. Śmiertelność po spożyciu groźnych grzybów sięga nawet 50 proc.

Centrum zatruć w Kalifornii okazało się położone na wybrzeżu miasto Salinas, gdzie groźne grzyby spożyło łącznie 35 osób. Region ten jest zamieszkany przez duże grupy migrantów. Z myślą o nich lokalne władze wydały informatory dotyczące groźnych grzybów w dziewięciu językach.

Na ryzyko zatrucia muchomorem sromotnikowym w Kalifornii wpływają także zmiany klimatyczne, które sprawiają, że grzyby te pojawiają się na obszarach, gdzie nigdy wcześniej nie występowały.

Źródło: The Guardian

Kierwiński w "Graffiti" o programie SAFE: Jestem zaskoczony, że ministrowie prezydenta mają wątpliwości Polsat News