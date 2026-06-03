Bezprecedensowa sytuacja w Danii. Ogłoszono skład rządu, jest polski akcent

W skrócie Premierka Danii Mette Frederiksen zaprezentowała nowy skład rządu, w którym większość stanowisk ministerialnych obejmują kobiety, a w jednym z resortów znalazła się polityczka polskiego pochodzenia.

W Radzie Ministrów znalazła się Monika Rubin, lekarka polskiego pochodzenia, która została powołana na stanowisko ministra ds. społecznych i współpracy nordyckiej.

Program nowego rządu zakłada m.in. obniżenie VAT na żywność, utrzymanie restrykcyjnej polityki imigracyjnej oraz kontynuację działań na rzecz suwerenności kraju.

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W poniedziałek Mette Frederiksen, pełniąca rolę szefowej duńskiego rządu od 2019 r., ogłosiła, że udało jej się utworzyć mniejszościowy gabinet złożony z Partii Socjaldemokratycznej, Socjalistycznej Partii Ludowej, Partii Socjalliberalnej oraz Umiarkowanych. Skład Rady Ministrów ogłosiła w środę.

Nowy rząd w Danii. Pierwszy raz w historii większość gabinetu stanowią kobiety

Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 24 marca, szefowa duńskiej Rady Ministrów podjęła próbę utworzenia rządu - rozmowy zakończyły się jednak niepowodzeniem.

23 maja król Fryderyk X ponownie powierzył Frederiksen tę misję. Sukces ogłosiła przed pałacem królewskim Amalienborg w Kopenhadze.

- Mamy rząd składający się z 21 ministrów i po raz pierwszy w historii Danii jest więcej kobiet niż mężczyzn na tym stanowisku - przekazała polityczka.

Skład nowego rządu w Danii. Na czele jednego z ministerstw lekarka polskiego pochodzenia

Wśród jedenastu kobiet powołanych na stanowiska znalazła się lekarka i doktorka nauk medycznych Monika Rubin, która stanęła na czele resortu ds. społecznych i współpracy nordyckiej.

Polityczka przynależy do partii Umiarkowani. Urodziła się w Danii, w polsko-irańskiej rodzinie. Resortem dyplomacji ponownie pokieruje Lars Lokke Rasmussen, Jeppe Bruus został mianowany ministrem obrony, a Peter Hummelgaard ministrem finansów.

Cztery partie wchodzące w skład nowej koalicji mają łącznie 82 ze 179 miejsc w parlamencie, dlatego rząd będzie musiał polegać na poparciu innych ugrupowań. Rada Ministrów cieszy się aprobatą dwóch partii skrajnej lewicowy: Czerwono-Zielonych oraz Alternatywy.

Premierka Mette Frederiksen ogłosiła program nowego rządu. Niższy VAT, twarda polityka imigracyjna

We wtorek Frederiksen przedstawiła również założenia rządowego programu. Obiecała wsparcie rodzin zmagających się z rosnącymi kosztami życia. W tym celu planuje obniżenie podatku VAT na żywność o połowę oraz całkowite zniesienie tego podatku na warzywa i owoce.

- Przedstawiamy rząd, który pomoże poprawić codzienne życie Duńczyków - powiedziała premierka. W ciągu dziesięciu lat Duńczycy mają zyskać dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej, z kolei osoby poniżej 22. roku życia będą mogły korzystać z darmowego transportu publicznego.

Restrykcyjna polityka imigracyjna ma zostać utrzymana. Jak wskazała Frederiksen, "jest to absolutnie kluczowe dla spójności naszego społeczeństwa i dlatego chcemy deportować więcej zagranicznych przestępców".

Dania zapowiedziała również kontynuację polityki przeciwstawiania się naciskom ze strony USA w sprawie Grenlandii. Rząd zobowiązał się "stanowczo bronić suwerenności, integralności terytorialnej i prawa królestwa do samostanowienia".

Źródła: AFP, "The Guardian"





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