Bezprecedensowa operacja Chin. Eskalacja taktyki "szarej strefy"

W skrócie W lipcu w pobliżu Tajwanu odnotowano 244 chińskie statki, co stanowi znaczący wzrost względem poprzednich miesięcy.

Chińskie jednostki prowadziły działania uznane za taktykę szarej strefy, skupiając się m.in. na zbieraniu danych hydrograficznych.

Tajwańskie wojsko przeprowadziło symulację obrony na wyspach Penghu oraz testowało ograniczenie dostępu do internetu w sytuacji kryzysowej.

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Tajwańska straż przybrzeżna zwraca uwagę, że liczba 244 chińskich jednostek - głównie straży przybrzeżnej i badawczych - wykrytych w lipcu, to drastyczny wzrost w porównaniu z 55 statkami w czerwcu i 30 w maju.

Dane te - jak podkreślono - nie obejmują okrętów wojennych, które Pekin rozmieszcza w regionie niemal codziennie.

Ponad 200 chińskich jednostek w pobliżu Tajwanu. "Wyraźna eskalacja"

Dziennik "Taipei Times" powołuje się na opinie analityków i określa te działania jako taktykę "szarej strefy" - akcje poniżej progu wojny, mające na celu potwierdzenie chińskich roszczeń terytorialnych.

Prawdziwym celem ma być jednak mapowanie dna morza i gromadzenie danych hydrograficznych dla chińskiej marynarki wojennej.

Cytowany przez gazetę Ryan Martinson z US Naval War College podkreśla, że informacje o ukształtowaniu dna morskiego są kluczowe dla prowadzenia działań przez okręty podwodne i zwalczania jednostek wroga.

Taktyka "szarej strefy". Chiny potwierdzają roszczenia terytorialne

Gazeta opisuje też niedawny incydent z udziałem statku badawczego Xiang Yang Hong 03, który operował w granicach wyłącznych stref ekonomicznych Tajwaniu i Japonii w pobliżu podwodnych rowów i kabli telekomunikacyjnych.

Po raz pierwszy eskortowała go nie tylko chińska straż przybrzeżna, ale też statek należący do morskiej milicji. Według ekspertów skala tych operacji jest "bezprecedensowa" i stanowi "wyraźną eskalację" w działaniach Pekinu, mających na celu podważenie suwerenności Tajwanu.

Komunistyczne władze Chin uznają demokratycznie rządzony Tajwan za własne terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli. Władze w Tajpej odrzucają roszczenia Pekinu, podkreślając, że tylko mieszkańcy wyspy mogą decydować o jej losie.

W połowie sierpnia tajwańscy żołnierze przeprowadzili ponadto symulację odparcia chińskiego uderzenia na wyspach Penghu, szykując się w ten sposób na potencjalny atak Chin. Rząd zdecydował się wówczas także na ograniczenie dostępu do internetu dla obywateli, aby przetestować reakcję w krytycznej sytuacji.



