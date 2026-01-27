W skrócie Szef ICE Todd Lyons otrzymał wezwanie do osobistego stawiennictwa przed sądem federalnym w Minnesocie w celu wyjaśnienia działań agencji powodujących trudności dla zatrzymanych imigrantów.

Sędzia Patrick Schiltz uzasadnił decyzję licznymi przypadkami nieprzestrzegania zarządzeń sądowych przez administrację Donalda Trumpa podczas operacji Metro Surge.

Lyons może uniknąć stawiennictwa, jeśli dostarczone zostaną dokumenty potwierdzające zwolnienie z aresztu Ekwadorczyka Juana Hugo Tobaya Roblesa.

Sędzia Patrick Schiltz wezwał pełniącego obowiązki szefa ICE Todda Lyonsa, argumentując decyzję tym, że w ostatnich tygodniach administracja Donalda Trumpa nie zastosowała się do "dziesiątek" zarządzeń sądowych.

W oczach sądu poskutkowało to "poważnymi trudnościami" dla imigrantów, aresztowanych i zatrzymanych w ramach operacji Metro Surge - akcji egzekwowania przepisów imigracyjnych w Stanach Zjednoczonych, która rozpoczęła się w grudniu 2025 r.

Sąd zarzuca urzędnikom administracji, że podeszli do operacji bez żadnych przygotowań do zajęcia się "setkami petycji habeas corpus i innych pozwów, które z pewnością miały nastąpić".

USA. Sąd stawia ICE ultimatum. W tle sprawa Ekwadorczyka

Jednym z dowodów tego twierdzenia ma być przypadek Ekwadorczyka, Juana Hugo Tobaya Roblesa, który przebywa w USA od 1999 roku. Mężczyzna trafił do aresztu imigracyjnego w Minnesocie na początku stycznia, po czym zaskarżył swoje zatrzymanie do federalnego sądu okręgowego. To poskutkowało z kolei wydaniem nakazu zorganizowania dla Roblesa przesłuchania w sprawie kaucji lub natychmiastowe zwolnienia go z aresztu.

Tymczasem prawnicy mężczyzny donoszą, że nadal przebywa on w areszcie, a przesłuchanie się nie odbyło.

Sprawa Roblesa nie jest jedynym takim przypadkiem. Jak podkreśla CBS News, działania egzekucyjne administracji Trumpa spowodowały, że sąd federalny dla Twin Cities został "zasypany petycjami" imigrantów, kwestionujących swoje zatrzymanie.

Minnesota. Echa operacji Metro Surge. Szef ICE wezwany przed sąd

W związku z tym Lyons będzie musiał osobiście wyjaśnić sądowi, dlaczego ma nie zostać pociągnięty do odpowiedzialności za obrazę sądu, jaką miało być naruszenie wcześniejszego zarządzenia.

"Sąd przyznaje, że nakazanie szefowi federalnej agencji osobistego stawiennictwa jest krokiem nadzwyczajnym, ale skala naruszeń postanowień sądowych przez ICE jest równie nadzwyczajna, a mniej rygorystyczne środki były już wypróbowywane i zawodziły" - napisał sędzia Patrick Schiltz

Jednocześnie Schiltz zaznaczył, że Lyons nie będzie musiał stawiać się, jeżeli prawnicy Tobaya Roblesa i administracja złożą dokumenty wskazujące na to, że Ekwadorczyk został zwolniony z aresztu.

Protesty z Minnesocie. Wrze po śmierci postrzelonego pielęgniarza

Wcześniej śledczy z Minnesoty złożyli pozew przeciwko administracji USA. Wnioskodawcy argumentują, że chcą zapobiec manipulacjom i niszczeniu dowodów w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Alexa Prettiego. 37-latek - dyplomowany pielęgniarz, pracujący na oddziale intensywnej terapii - zginął z rąk agenta federalnego podczas protestów w Minneapolis.

Według relacji funkcjonariuszy Border Patrol śmiertelne strzały oddano w obronie własnej. Dziennik "New York Times" przekazał z kolei, że analiza nagrań wideo przeczy tym twierdzeniom. Z filmów wynika bowiem, że mężczyzna podszedł do funkcjonariuszy z telefonem, a nie bronią.

Źródło: CBS News

