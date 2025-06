Premier Hiszpanii Pedro Sanchez odrzucił zobowiązanie do wydawania 5 proc. PKB na cele obronne, argumentując, że byłoby to nierozsądne.

Donald Trump skrytykował Hiszpanię za niskie wydatki na obronność i odmowę podwyższenia ich w przyszłości, co planuje NATO.

Prezydent USA Donald Trump podkreślił w piątek, że Hiszpania musi płacić na obronność tyle, ile inne kraje NATO . To reakcja na niechęć Madrytu do podniesienia wydatków na ten cel.

- NATO będzie musiało poradzić sobie z Hiszpanią. Hiszpania płaciła bardzo mało, zawsze płacili bardzo mało. Albo byli dobrymi negocjatorami, albo nie robili tego, co trzeba. Hiszpania musi płacić to, co wszyscy inni muszą płacić - powiedział Trump.