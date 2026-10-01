W skrócie Rosja postanowiła wydalić węgierskich dyplomatów w ramach działań odwetowych

Węgry wcześniej wyrzuciły 10 rosyjskich dyplomatów, twierdząc, że ich działania były niezgodne z ich statusem

Po odejściu Orbana od władzy Budapeszt zmienił swoje podejście do Rosji

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"W ramach działania odwetowego grupa pracowników ambasady Węgier w Moskwie oraz konsulatów generalnych Węgier w Sankt Petersburgu i Kazaniu musi opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu dwóch tygodni" - poinformowało w czwartek rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Nie podano ilu dokładnie pracowników ambasady i konsulatów ma opuścić kraj - przekazała agencja Reutersa.

We wrześniu Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, twierdząc, że działali oni w sposób niezgodny z ich statusem.

Agencja zauważa, że to sformułowanie jest często używane jako eufemizm oznaczający podejrzenie o szpiegostwo.

Wet za wet w międzynarodowych stosunkach. Rosja wydaliła węgierskich dyplomatów

Szefowa węgierskiego MSZ Anita Orban podkreśliła, że decyzja o wydaleniu rosyjskich dyplomatów "nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją".

Minister zaznaczyła, że Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog, oparty "na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad".

Według Budapesztu, wydaleni z kraju Rosjanie mieli dopuścić się działań "niedopuszczalnych dla dyplomatów zgodnie z Konwencją Wiedeńską". Szefowa MSZ nie wyjaśniła jednak, o jakie działania konkretnie chodzi.

Orban podkreśliła, że podjęta przez Węgry decyzja "służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności" kraju.

Premier Węgier Peter Magyar również podkreślił, że wydalenie rosyjskich dyplomatów ma na celu obronę suwerenności.

Źródło w rosyjskim resorcie spraw zagranicznych przekazało z kolei kremlowskim agencjom TASS i RIA Novosti, że w związku z działaniami Budapesztu "strona rosyjska udzieli odpowiedniej odpowiedzi".

Węgry wydaliły rosyjskich dyplomatów. To zmiana w stosunkach dyplomatycznych z Moskwą

Niedługo potem głos w sprawie zabrała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. - Odpowiedź rusofobicznemu lobby w Budapeszcie będzie surowa i bolesna - skomentowała w rozmowie z TASS.

Ruch podjęty wobec rosyjskich dyplomatów jest jednym z najbardziej jaskrawych sygnałów zmiany podejścia Węgier do Moskwy, po przegranej Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych.

Wcześniej Budapeszt był postrzegany jako sojusznik Rosji w UE, otwiera się w nowym oknie. Rządowi Orbana zarzucano, że nie tylko utrzymuje on daleko idące relacje z Moskwą, ale celowo blokuje unijne pakiety sankcji wobec Rosji i wsparcie dla Ukrainy.

Niedawno nowe władze Węgier wyraziły też swój protest wobec rosyjskich akcji sabotażowych w Niemczech.

"Węgry są głęboko zaniepokojone rosnącą liczbą i intensywnością rosyjskich działań hybrydowych na europejskiej ziemi. Ostatnie incydenty w Niemczech ukazują coraz bardziej niebezpieczny i lekkomyślny wzorzec zachowań, który stanowi poważne zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa" - napisała Anita Orban 1 września na platformie społecznościowej X.

Szefowa węgierskiej dyplomacji podkreślała wówczas, że "Węgry wyrażają pełne poparcie dla Niemiec i są gotowe do wsparcia naszego partnera w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych". Dodała, że w obliczu tych wyzwań wzmacnianie odporności, jedności i zbiorowej gotowości UE i NATO są ważniejsze niż kiedykolwiek.



