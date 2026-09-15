W skrócie Litewski minister obrony poinformował o zneutralizowaniu ładunku wybuchowego i dalszej analizie drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi i został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO.

Włoski minister obrony podkreślił rolę włoskich pilotów stacjonujących w Szawlach w przechwyceniu zagrożenia oraz znaczenie sojuszu NATO.

Ministrowie Litwy i Polski uzgodnili wspólne działania w celu wyjaśnienia incydentów z udziałem dronów, a dotychczas na Litwie nie zestrzelono drona pomimo wcześniejszych ostrzeżeń.

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"Według ostatnich danych wykryto ładunek wybuchowy. Saperzy go zneutralizowali" - napisał litewski minister obrony Robertas Kaunas. Dodał, iż specjaliści będą nadal badać i analizować drona.

Według litewskich służb dron wtargnął w nocy w przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi i został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w Szawlach w środkowej części kraju, niedaleko elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach (Kruonis). Nie było informacji o ofiarach ani szkodach.

Kaunas poinformował, że sytuację omówił szczegółowo z włoskim ministrem obrony Guido Crosettą, który wyraził zdecydowane poparcie dla bezpieczeństwa regionu.

Litwa. Incydent z dronem. Włoski minister zabrał głos po akcji myśliwców

- Zeszłej nocy po raz kolejny wkroczyli do akcji włoscy piloci i zestrzelili zagrożenie, które najprawdopodobniej pochodziło z Rosji - powiedział z kolei Crosetto dziennikarzom w bazie lotniczej w Szawlach, gdzie stacjonują włoskie myśliwce w ramach misji NATO.

- Obecność włoskich samolotów w tym miejscu jest wyraźnym dowodem na to, jak ważny jest dla Włoch sojusz atlantycki i co oznacza bycie sojusznikiem - powiedział po spotkaniu z załogami i litewskim ministrem obrony.

Ministrowie podziękowali także załodze myśliwca za podjęcie decyzji i przeprowadzenie działań.

"Wspólne działania państw NATO i wszystkich służb przynoszą właściwe rezultaty i pomagają zapewnić nam bezpieczeństwo" - podkreślił we wpisie litewski minister.

Litewski minister po rozmowie z szefem polskiego MON. Przekazano szczegóły

We wtorek rano Kaunas poinformował, że już w nocy skontaktował się z ministrem obrony narodowej RPWładysławem Kosiniakiem-Kamyszem i uzgodnili wspólne działania oraz mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach.

Szef MON potwierdził, że w nocnej rozmowie litewski minister nie tylko poinformował go o zestrzeleniu drona, ale też ustalili, jak mogła wyglądać trasa lotu bezzałogowca znalezionego w poniedziałek przez polskie służby.

- Wyjaśnienia, trajektoria lotu, to wszystko wskazuje, że (dron) mógł wcześniej przelecieć przez terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany; była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem - mówił szef MON.

Agencja BNS przypomniała, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na Litwie kilkakrotnie publikowano ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu z powietrza, jednak po raz pierwszy dron nad terytorium kraju został zestrzelony. Wcześniej do podobnych zdarzeń doszło na Łotwie i w Estonii.

Źródło: Reuters



