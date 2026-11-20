W skrócie Ze strony rosyjskiej płyną oskarżenia wobec Polski. Informacje o naruszeniu przestrzeni powietrznej są określane mianem bezpodstawnych.

Były ambasador Rosji w Warszawie Siergiej Andriejew stwierdził, że Polska nigdy nie przedstawiła dowodów na udział rosyjskich obiektów w incydentach.

Premier Donald Tusk zapewnił, że polskie władze mają pewność, iż obiekty, które spadły na polskiej ziemi, pochodzą z Rosji i nie był to przypadek.

Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa odrzuciła również zarzuty Mołdawii dotyczące naruszeń przestrzeni powietrznej, żądając przedstawienia dowodów.

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RIA Nowosti przywołuje również słowa rzecznika prasowego prezydenta Rosji, które padły po ostatnim takim incydencie. Zdaniem Dmitrija Pieskowa wysuwane oskarżenia dotyczące naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej są "puste i bezpodstawne".

Rosja naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Pierwsze komentarze z Moskwy

Wersja wydarzeń przedstawiona w RIA Nowosti jest odpowiedzią na komunikaty przekazywane przez polskie władze w związku z naruszeniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślił premier Donald Tusk, "wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi".

- Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - mówił szef rządu, wskazując, że incydent "nie wygląda na przypadek".

Pierwsze komunikaty w tej sprawie przedstawił rano szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej, atakującej w tym przypadku również Rzeczpospolitą poprzez terytorium Ukrainy - poinformował wicepremier.

Rosyjskie obiekty nad Mołdawią. Maria Zacharowa: Żadnych dowodów

Jak pisze RIA Nowosti, analogiczny komunikat w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty skierowano również do władz Mołdawii. We wtorek prezydentka Maia Sandu poinformowała, że jeden z nich przeleciał nad Kiszyniowem. Zdaniem rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej Mołdawia także nie przedstawiła na to "żadnych dowodów".

W środę ambasador Rosji został wezwany do mołdawskiego MSZ, gdzie wręczono mu notę protestacyjną w związku z wielokrotnymi naruszeniami przestrzeni powietrznej tego kraju.

- Aby faktycznie wdrożyć cały ten zestaw środków - wezwać ambasadora, przekazać notę - potrzebne były przynajmniej jakieś dowody rzeczowe, przynajmniej jakieś dane. Ale, jak zwykle, żadnych dowodów nie przedstawiono - stwierdziła rzeczniczka Władimira Putina w odpowiedzi na ruch Mołdawii.

Zacharowa uważa, że takich dowodów "nie mogło być". - Zorganizowanie działań mających na celu identyfikację wspomnianych dronów w tak krótkim czasie jest praktycznie niemożliwe - uzasadniała swoje twierdzenia.



