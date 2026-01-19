W skrócie Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne poinformowało o spadku wskaźnika urodzeń do 5,63 na tysiąc osób, najniższego od 1949 roku.

W 2025 roku w Chinach urodziło się 7,92 mln dzieci, liczba urodzeń rok do roku spadła o 1,62 mln, a wskaźnik śmiertelności wyniósł 8,04 na tysiąc osób.

Rządowe działania, takie jak dotacje na opiekę nad dziećmi czy ograniczenia w dostępie do środków antykoncepcyjnych, nie powstrzymały trendu spadku urodzeń.

W poniedziałek chińskie Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) opublikowało raport demograficzny za 2025 r. Wskaźnik urodzeń spadł do 5,63 urodzeń na tysiąc osób, co jest najgorszym wynikiem od rozpoczęcia pomiarów w 1949 r.

W zeszłym roku w kraju urodziło się 7,92 mln dzieci, co jak na "chińskie standardy" jest wynikiem dramatycznie niskim, a tendencja spadkowa, według oficjalnych danych, utrzymuje się już od czterech lat.

Chiny. Widmo kryzysu demograficznego

Według raportu liczba urodzeń w Chinach spadła o 1,62 mln w porównaniu z rokiem 2024. NBS wskazuje, że rokrocznie dzietność spada mniej więcej o 17 proc. Co więcej, w kraju zmarło również 11,31 mln osób - wskaźnik śmiertelności wynosi 8,04/1000 osób.

Ryzyko zaistnienia kryzysu demograficznego pojawia się pomimo zniesienia panujących przez lata restrykcji wynikających z tzw. polityki "jednego dziecka". Nie pomagają też rządowe zachęty do zakładania rodzin.

Chińskie władze poczyniły kroki, celem zatrzymania dynamiki starzenia się społeczeństwa. Wprowadziły dotacje na opiekę nad dziećmi, a nakładając dodatkowe podatki znacznie podniosły ceny podstawowych środków antykoncepcyjnych.

Nowe dane są jednak dowodem na to, że działania nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Chińczycy nie chcą dzieci. Nie pomagają rządowe zachęty

Jak podaje AFP, Chińczyków zniechęcać mają do posiadania dzieci wysokie koszty ich wychowania, a także problemy zawodowe. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 16-24 lat w sierpniu ubiegłego roku wyniosła 18,9 proc.

Obywatele, którzy przyszli na świat w czasie obowiązywania polityki "jednego dziecka" nie mogą też liczyć na pomoc rodzeństwa w utrzymaniu starzejących się rodziców. W połączeniu z posiadaniem potomstwa, stanowi to finansowe wyzwanie.

Dane Banku Światowego wskazały, że w 2023 r. Chiny - tuż za Japonią - znalazły się wśród 10 krajów z najniższym wskaźnikiem urodzeń.

