W skrócie Peter Magyar skrytykował nagranie opublikowane przez Fidesz, na którym pokazano płaczącą dziewczynkę i sceny śmierci jej ojca.

Fidesz wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia materiału wideo, a Reuters potwierdził użycie narzędzi Google do jego produkcji.

Według większości sondaży TISZA Petera Magyara ma szansę wygrać kwietniowe wybory. Badania instytucji związanych z rządem wskazują jednak na przewagę partii Orbana.

Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar zaprotestował w czwartek przeciwko nagraniu, które opublikował Fidesz. Na wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych partii Viktora Orbana, widać płaczącą w oknie dziewczynkę oraz sceny wojny i egzekucji jej ojca.

Rządzące obecnie na Węgrzech ugrupowanie postanowiło w ten sposób przedstawić zaplanowane na 12 kwietnia głosowanie jako wybór między "wojną a pokojem", twierdząc, że TISZA Petera Magyara - na żądanie Unii Europejskiej - wciągnie Budapeszt w wojnę w Ukrainie.

Magyar o nagraniu opublikowanym przez Fidesz. "Obrzydliwe i głęboko skandaliczne"

"To teraz tylko koszmar, ale Bruksela przygotowuje się, by go urzeczywistnić. Fidesz to bezpieczny wybór" - napisano w opisie filmu.

W swoim oświadczeniu Magyar stwierdził, że nagranie jest "obrzydliwe, niewybaczalne oraz głęboko skandaliczne". - To nie jest polityka, to bezduszna manipulacja - powiedział lider TISZY, cytowany przez Reutersa.

Dodajmy, że komentując nagranie szef sztabu Orbana Gergely Gulyas stwierdził, iż w wojnie w Ukrainie każdego dnia ginie lub zostaje poważnie rannych ponad tysiąc osób. - To, co widzimy, to rzeczywistość wojny - mówił.

Nagranie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Agencja Reutera poinformowała, że Gergely Gulyas nie zaprzeczył ponadto, iż film mógł powstać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI), która pozwala na "tworzenie złożonych, realistycznych scen na żądanie, bez planu filmowego i aktorów".

Po czasie Reutersowi udało się ostatecznie ustalić, że opisywane nagranie powstało przy pomocy modeli dostarczanych przez firmę Google.

Przypomnijmy, że w październiku Peter Magyar złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, oskarżając jednego z kluczowych doradców politycznych Orbana o wykorzystanie AI, aby podszyć się pod niego i zaszkodzić jego wizerunkowi.

Fidesz ponadto w ostatnich miesiącach "wielokrotnie korzystał z filmów wyborczych generowanych przez sztuczną inteligencję". Reuters zwraca uwagę, że nie wszystkie z publikacji były oznaczone w odpowiedni sposób.

Według sondaży TISZA ma szanse wygrać wybory na Węgrzech

Według opublikowanego w czwartek sondażu 21 Research Centre 23 proc. węgierskich wyborców uważa, że Peter Magyar oraz jego TISZA po zwycięstwie w wyborach zaangażują Węgry w trwający w Ukrainie konflikt.

Z badania wynika jednak, że taki scenariusz przewiduje 57 proc. zwolenników obecnie rządzącego Fideszu oraz żaden z potencjalnych przyszłych wyborców TISZY.

W większości sondaży partia, której przewodniczy Peter Magyar ma przewagę od około 8 do 12 punktów procentowych nad Fideszem. Ośrodki badawcze związane z węgierską władzą twierdzą jednak, że to partia Orbana ma największe szanse na zwycięstwo w kwietniowych wyborach.

Źródło: Reuters

