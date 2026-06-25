W skrócie Friedrich Merz według doniesień z niemieckiego źródła uważa, że rozmowy z Rosją, Ukrainą i USA powinny prowadzić Niemcy, Francja i Wielka Brytania, bez udziału Polski i Włoch.

Dziennikarze opisują, że napięcia między europejskimi liderami wynikały między innymi z późnego zaproszenia Polski i Włoch do rozmów formatu E5.

Według artykułu wszyscy europejscy przywódcy obecni na spotkaniu zmagają się obecnie z problemami politycznymi w swoich krajach lub na arenie międzynarodowej.

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W środę w Berlinie zebrali się liderzy pięciu europejskich państw w formacie E5 (Niemcy, Polska, Francja, Wielka Brytania i Włochy).

Niemiecki dziennik opisuje, że chociaż europejscy przywódcy wyglądali na "zgodnych i zjednoczonych", to w kuluarach gołym okiem były widoczne napięcia.

"Tusk i Meloni mieli pretensje". Niemiecka gazeta o kuluarach szczytu w Berlinie

Zdaniem niemieckich dziennikarzy, niemiecka dyplomacja chciała, żeby w tym spotkaniu udział wzięły Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Są to państwa tworzące tzw. grupę E3. Zaproszenie dla przedstawicieli Polski i Włoch dotarło dopiero po wyraźnych naciskach premierów Georgii Meloni i Donalda Tuska.

"Do spotkania (pięciu liderów - red.) w urzędzie kanclerskim miało dojść dlatego, że Tusk i Meloni mieli pretensje do pozostałej trójki za brak zaproszenia na spotkanie w Londynie na początku czerwca z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim" - czytamy w artkule.

Ostatecznie na spotkanie w gronie pięciu liderów zgodził się sam Merz, który "chciał załagodzić sytuację".

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Dziennik zwrócił uwagę, że sytuację komplikuje fakt, iż wszyscy liderzy mają poważne problemy w kraju lub za granicą.

"Osłabiony Emmanuel Macron chwiejnym krokiem zmierza ku końcowi swojej kadencji, Donald Tusk jest pod ciągłą presją polskich prawicowych konserwatystów, a kanclerz Merz musi teraz, w związku z planowaną reformą emerytalną, liczyć na to, że Niemcy ponownie mu zaufają" - wyliczają twórcy artykułu. Z kolei brytyjski premier Keir Starmer sam podał się do dymisji.

Dziennik dodał, że jedynie Meloni pozostaje "niekwestionowaną liderką w swoim kraju", ale jest ona "poważnie skłócona" z prezydentem USA Donaldem Trumpem, co skomplikuje sytuację w trakcie ewentualnych negocjacji Europa-Rosja-Ukraina-USA .

Merz chce rozmów z Rosją bez Tuska i Meloni?

Twórcy artykułu przyznali, że Merz wolałby negocjować przyszły pokój na wschodzie bez udziału Włoch i Polski.

Mimo, że "Włoszka i Polak chcą siedzieć przy tym samym stole", to "kanclerz i jego ludzie uważają, że niemiecko-francusko-brytyjskie trio E3 najlepiej nadaje się do tego, by pewnego dnia dla Europy negocjować z Rosjanami, Ukraińcami i Amerykanami powojenny porządek" - czytamy na łamach niemieckiej gazety.

Większa grupa negocjatorów z państw europejskich "miałaby tylko wszystko skomplikować" - twierdzą dziennikarze, którzy powołali się na swoje źródła w niemieckich władzach.

Niemiecka gazeta przypomina, że państwa te są podzielone m.in. w kwestii negocjacji z Rosją i mają inne cele w polityce zagranicznej.

Źródło: Der Spiegel





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