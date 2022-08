Jedna z użytkowniczek TikToka nagrała film, na którym uchwyciła "bestię" podczas spaceru z właścicielką.

Dziecko na nagraniu powiedziało, że stworzenie jest "duże". Mama zapytała, czy to wilk czy pies. Dziecko pewnie odpowiada, że to "pies", mama zaś zauważyła, że to może być "bestia".

TikTok

Kobieta z tym ogromnym zwierzęciem została zaobserwowana w Hardee County, na Florydzie.

Komentujący byli oszołomieni widokiem, niektórzy nazwali go "mutantem", podczas gdy inni uważali, że jest podobny do mitycznego wilkora z serialu "Gra o tron".

CZYTAJ WIĘCEJ: Gdynia: Pies zagryzł 47-latka. Pitbull odstrzelony przez policję

Reklama

Jeden z użytkowników napisał: "To jest pies Johna Snowa". Inny napisał: "Ale mutant, uciekł pewnie z laboratorium Pentagonu". Kolejny dodał: "To jej mąż w kształcie wilkołaka!".

Miały chronić przed wilkami

Zwierzę w rzeczywistości jest wilczarzem irlandzkim lub chartem szkockim. Stworzenia te mogą dorastać do ponad metra wysokości.

Wilczarz irlandzki często ma krótszą długość życia w porównaniu z innymi rasami psów ze względu na swoją wielkość i wagę. Żyje od sześciu do 10 lat.

Psy te były używane na wojnie do ścigania kawalerii, ponieważ zostały wyhodowane do łapania zwierzyny.

Zwierzęta te były również szkolone do ochrony ludzi przed wilkami.