Bessent tłumaczy się ze spotkania z rosyjskim ministrem. "Niektórzy mieli gorzki smak w ustach"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

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- Jeśli nie będziemy się spotykać z Rosjanami, nigdy nie zakończymy tej okropnej wojny - stwierdził minister finansów USA Scott Bessent po tym, jak europejscy urzędnicy skrytykowali jego spotkanie z rosyjskim odpowiednikiem podczas szczytu G20. - Wiem, że niektórzy Europejczycy mieli z tego powodu gorzki smak w ustach - dodał. Według amerykańskich mediów Bessent wykazał się podczas spotkania z Rosjaninem twardą postawą.

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Scott Bessent w granatowym garniturze z flagą USA w klapie, podnosi prawą dłoń, stoi przed grupą osób na tle zasłon.
Scott Bessent tłumaczy się ze spotkania z rosyjskim ministremAllison JoyceAFP

W skrócie

  • Minister finansów USA Scott Bessent wyjaśnił, że jego spotkanie z rosyjskim ministrem finansów podczas szczytu G20 w Asheville miało na celu prowadzenie dialogu w sprawie zakończenia wojny.
  • Scott Bessent poinformował o "cichych rozmowach" z Rosją i Chinami dotyczących zatrzymania wsparcia dla Iranu na tle nasilającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie.
  • Spotkanie Bessenta z rosyjskim ministrem finansów wywołało krytykę ze strony europejskich uczestników G20, a przedstawiciele Unii Europejskiej i Polski podkreślili zachowanie wspólnego stanowiska wobec Rosji.
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- Jak mówi prezydent Trump, lubi dogadywać się ze wszystkimi, i myślę, że niestety, jeśli chodzi o ten okropny konflikt między Rosją a Ukrainą, jeśli strony nie będą rozmawiać, jeśli się nie zaangażujemy, to jak można go rozwiązać? - powiedział Bessent, pytany podczas konferencji prasowej w Asheville o swoje spotkanie z rosyjskim ministrem finansów Antonem Siłuanowem.

- Wiem, że niektórzy Europejczycy mieli z tego powodu gorzki smak w ustach, ale uważam, że bardzo ważne jest, aby się zaangażować. W przeciwnym razie, jeśli obaj wojownicy znajdą się w narożniku, to nigdy nie będzie rozwiązania tego okropnego konfliktu - powiedział.

Bessent zaznaczył przy tym - wbrew prawdzie - że Siłuanow nie jest objęty sankcjami. W rzeczywistości jest na amerykańskiej liście sankcyjnej od 2022 r., a także listach Kanady i Australii.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykański minister o "cichych rozmowach" z Rosją i Chinami

Minister finansów USA mówił też, że prowadził "ciche rozmowy" z Rosją i Chinami na temat odcięcia pomocy dla Iranu i ocenił, że może to "posunąć dyskusje naprzód".

Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie. W związku z nasileniem ataków amerykańskiej armii, Teheran postanowił odpowiedzieć ogniem. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że rozpoczął odwet.

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Szczyt G20. Minister finansów USA spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem

Spotkanie z rosyjskim ministrem wywołało znaczącą krytykę ze strony europejskich uczestników spotkania ministrów G20.

Zarówno unijny komisarz Valdis Dombrovskis, niemiecki wicekanclerz Lars Klingbeil, jak i minister finansów RP Andrzej Domański podkreślili, że "nie jest to czas na normalizację Rosji".

Domański zastrzegł jednocześnie, że prezydencja amerykańska ma prawo zapraszać uczestników obrad, a Rosja pozostaje członkiem G20.

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Domański o szczycie G20: Pokazaliśmy wspólny front

Pytany o spotkanie strony amerykańskiej z rosyjskim ministrem, szef resortu finansów zaznaczył, że dysponuje wyłącznie doniesieniami medialnymi, które - jak ocenił - wskazują, że Stany Zjednoczone zaprezentowały wobec Rosji dosyć twarde stanowisko. 

- Wczoraj pokazaliśmy tutaj w Asheville wspólny front i wspólne stanowisko odnośnie do Rosji. Dla mnie to jest bardzo istotne, że udało się tę jedność zachować - powiedział.

Według m.in. Fox News Scott Bessent w odpowiedzi na wysuwane przez rosyjskiego ministra Antona Siłuanowa propozycje współpracy gospodarczej przerwał mu i powiedział, że nic z tego się nie wydarzy, dopóki Rosja nie zakończy wojny przeciwko Ukrainie.

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