Berlin szykuje się na pożogę. Na ulicach strach, zdjęcia obiegają media

Tomasz Lejman
Paweł Sekmistrz

Tomasz Lejman, Paweł Sekmistrz

Berlin obawia się powtórki scenariusza z Paryża. Przed sobotnimi protestami na ulicach stolicy zaroiło się od pracowników zabezpieczających witryny i okna sklepowe, a władze ściągają do miasta posiłki. Zdjęcia z Berlina obiegają sieć.

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Niemcy szykują się na powtórkę z zamieszek Francji. W Berlinie zabijają witryny deskami
Niemcy szykują się na powtórkę z Francji. W Berlinie zabijają witryny deskamiJohn MACDOUGALL | ELISE CABANE / HANS LUCASAFP

Spis treści:

  1. Berlin szykuje się na sobotnie protesty. Służby w gotowości
  2. Sklepy zabezpieczone. Właściciele obawiają się eskalacji przemocy
  3. Federalna Konferencja Uczniów odcina się od manifestacji, ale wspiera postulaty protestujących

Władze w Berlinie ściągnęły dodatkowe siły i służby ratunkowe do pomocy w razie wybuchu zamieszek w czasie planowanych na sobotę protestów. Przygotowane są m.in. działka wodne.

Ostatniego dnia października w stolicy Niemiec odbyć mają się co najmniej dwie manifestacje członków inicjatywy "Gen Z regelt" ("Pokolenie Z daje radę" - niem.).

Berlin szykuje się na sobotnie protesty. Służby w gotowości

Pierwszy z planowanych marszów rozpocząć ma się o godz. 14 w okolicach Bramy Brandenburskiej. Podczas wydarzenia, w którym wziąć mają udział przede wszystkim uczniowie i ich rodzice, policja spodziewa się około 10 tysięcy osób. Demonstracja ma mieć charakter pokojowy.

Dużo większe obawy budzi kolejna z zaplanowanych manifestacji, która rozpocznie się o godz. 17.30 na Rosenthaler Platz. Początkowo protestować ma tam około 400-500 osób, jednak niewykluczone, że wiec zgromadzi znacznie więcej uczestników.

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W wydarzeniu wziąć udział mają przede wszystkim zwolennicy lewicy i propalestyńscy aktywiści.

Dwóch mężczyzn pracujących przy montażu drewnianych płyt przed witryną sklepu Brunello Cucinelli, z rusztowaniem ustawionym obok okna zabezpieczonego deskami.
Właściciele sklepów w Berlinie zabezpieczają witrynyHalil Sagirkaya/AnadoluAFP

Berlińskie służby przygotowują się na wypadek, gdyby doszło do eskalacji przemocy. Szykują się także właściciele sklepów i punktów usługowych. W mediach pojawiło się wiele zdjęć, na których widać, jak pracownicy zabijają okna i witryny płytami z dykty.

Tym samym chcą zminimalizować ewentualne szkody, gdyby na ulicach doszło do eskalacji. Te prewencyjne ruchy to pokłosie brutalnych zamieszek we Francji, gdzie demonstracje przerodziły się w falę przemocy - wandale niszczyli infrastrukturę uliczną, włamywali się do sklepów i podkładali ogień pod samochody.

Sklepy zabezpieczone. Właściciele obawiają się eskalacji przemocy

Władze miasta uspokajają właścicieli lokalnych sklepów, wskazując, że na ten moment nie ma przesłanek do tego, aby twierdzić, że w Berlinie powtórzyć mogą się sceny, jakie obserwowano przed dwoma tygodniami w Paryżu. Część handlowców zdecydowała się jednak na środki zaradcze.

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Dwóch mężczyzn zabezpiecza witrynę sklepu jubilerskiego Bulgari płytą drewnopodobną, jeden z nich stoi na drabinie i przykręca płytę przy użyciu wkrętarki.
Właściciele luksusowych sklepów w Berlinie obawiają się o bezpieczeństwo swoich lokaliHalil Sagirkaya/AnadoluAFP

Federalna Konferencja Uczniów odcina się od manifestacji, ale wspiera postulaty protestujących

Głos w sprawie sobotnich protestów zabrała przedstawicielka Federalnej Konferencji Uczniów. Jak wskazała, organizacja nie identyfikuje się z "Gen Z regelt", ale wspiera postulaty protestujących.

Mężczyzna stojący na drabinie mocuje płytę OSB na fasadzie sklepu Tiffany & Co.
W sobotę w Berlinie mają odbyć się co najmniej dwie manifestacjeJohn MACDOUGALLAFP

- Popieramy choćby żądania zwiększenia inwestycji w edukację. Uważamy je za bardzo ważne i zrozumiałe. Trzeba stworzyć przestrzeń do rozmowy o tych sprawach z młodymi ludźmi. Od protestów "Gen Z regelt" zaplanowanych w Niemczech na 31 października dystansujemy się natomiast przede wszystkim ze względu na wyjątkowo nieprzejrzyste struktury organizacyjne - mówiła podczas konferencji prasowej.

Przedstawicielka wskazała, że Federalna Konferencja Uczniów wspiera pokojowe inicjatywy protestacyjne. - Uważamy, że trzeba wychodzić na ulice i dać upust frustracji, ale nie w sposób, który krzywdzi ludzi - mówiła.

Dwóch pracowników montuje płytę zabezpieczającą na dużym oknie witryny sklepu Balenciaga w zabytkowym, kamiennym budynku.
Przewiduje się, że podczas protestów w Berlinie może dojść do eskalacji przemocyJohn MACDOUGALLAFP

Przedstawicielka organizacji uczniowskiej przyznała, że wspierała także pokojowe protesty we Francji. - Myślę, że młodzi ludzie czują się teraz bardzo osamotnieni i mają poczucie, że prawie nikt ich nie słucha. Chcieliśmy się temu przeciwstawić. W wielu krajach Europy młodzież przed ukończeniem 18. roku życia nie ma prawa głosu, a więc ma bardzo niewielki wpływ na politykę. Demonstracja staje się zatem formą uczestnictwa politycznego, możliwością wyrażenia frustracji i złości - powiedziała.

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