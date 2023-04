Protesty trwają w całych Niemczech od prawie roku, ale ostatnie pokolenie koncentruje swoje działania głównie w Berlinie.

Blokady w newralgicznych miejscach

Od poniedziałku zamierzają przez cały tydzień blokować ruch w newralgicznych miejscach. Policja w niemieckiej stolicy przydzieliła blisko 500 policjantów do usuwania protestów. Do tej pory zatrzymano ok. 200 aktywistów. Sytuacja w mieście jest napięta, ponieważ wielu ludzi nie mogło dziś dojechać do pracy.