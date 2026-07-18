W skrócie Poziom zagrożenia terrorystycznego w Niemczech został podniesiony do wysokiego na podstawie najnowszych informacji wywiadowczych i sygnałów o możliwych atakach.

Rząd federalny planuje reformę służb wywiadowczych, aby wzmocnić ich skuteczność i współpracę międzynarodową, a nowe przepisy mają dopuścić możliwość bezpośrednich interwencji.

Kwestie bezpieczeństwa były omawiane podczas konferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych w kontekście rosnącego zagrożenia i prac nad nowymi regulacjami.

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Jak podkreślił niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt, zagrożenie nie ma już wyłącznie charakteru teoretycznego, a plany zamachów wymierzone są zarówno w infrastrukturę, jak i w osoby oraz instytucje.

Polityk poinformował, że decyzja o podniesieniu poziomu zagrożenia została podjęta na podstawie najnowszych analiz organów bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, chodzi nie tylko o ryzyko ataków terrorystycznych, ale również o zagrożenia związane ze szpiegostwem oraz próbami destabilizacji państwa.

- Coraz więcej raportów i informacji wywiadowczych skłoniło mnie do podniesienia dotychczasowej oceny zagrożenia do poziomu "wysokiego" - powiedział minister w rozmowie z dziennikiem "Welt am Sonntag".

Dodał również, że "dynamika rozwoju nie pozwala już mówić tylko o abstrakcyjnym zagrożeniu".

Zagrożenie zamachem w Niemczech. "Ryzyko ataków w każdej chwili"

W wywiadzie dla "Welt am Sonntag" Dobrindt ocenił, że obecnie należy liczyć się z możliwością przeprowadzenia zamachów na terytorium Niemiec.

- Oznacza to, że w Niemczech należy się spodziewać ryzyka ataków w każdej chwili - stwierdził minister.

Według ministra decyzja o podniesieniu poziomu zagrożenia jest także odpowiedzią na pogarszającą się sytuację międzynarodową, która wpływa na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec.

Niemcy. Rząd zapowiada reformę służb wywiadowczych

W związku z rosnącym zagrożeniem federalny rząd przygotowuje kompleksową reformę przepisów dotyczących działalności służb wywiadowczych. Alexander Dobrindt przekonuje, że niemiecki wywiad powinien zostać przekształcony w nowoczesną służbę zdolną do skuteczniejszej współpracy z zagranicznymi partnerami.

- Moim celem jest dalszy rozwój służb wywiadowczych w autentyczne agencje wywiadowcze, abyśmy mogli być konkurencyjni i współpracować z naszymi sojuszniczymi służbami za granicą - podkreślił.

Jak zapowiedział polityk, projekt reformy ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów 13 sierpnia. Po raz pierwszy przepisy mają wyraźnie dopuścić możliwość bezpośredniej interwencji służb wywiadowczych w określonych sytuacjach zagrożenia, zamiast ograniczania ich roli wyłącznie do gromadzenia i analizowania informacji.

Bezpieczeństwo w Niemczech tematem rozmów władz federalnych i landów

Kwestie bezpieczeństwa były jednym z głównych tematów konferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych, która odbyła się w Hamburgu w dniach 17-19 czerwca. W spotkaniu uczestniczył również kanclerz Friedrich Merz.

Podczas rozmów omawiano nowe wyzwania dla bezpieczeństwa państwa oraz działania, które mają ograniczyć ryzyko potencjalnych zamachów. Zdaniem niemieckiego rządu podniesienie poziomu zagrożenia i przygotowywana reforma służb mają zwiększyć zdolność państwa do reagowania na współczesne zagrożenia oraz wzmocnić ochronę obywateli.

Źródło: "Welt am Sonntag"





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