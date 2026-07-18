Berlin podnosi poziom zagrożenia. "Atak może nastąpić w każdej chwili"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Niemcy podniosły poziom zagrożenia terrorystycznego do "wysokiego". Decyzję ogłosił federalny minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt, powołując się na nowe informacje wywiadowcze oraz rosnącą liczbę sygnałów o możliwych atakach.

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Dwóch policjantów w mundurach stoi przed wejściem do dworca przy policyjnym radiowozie i ogrodzeniu.
Berlin podnosi poziom zagrożenia (zdj. ilustracyjne)IMAGO/5VISION.NEWS/vr.presse.fotoEast News

W skrócie

  • Poziom zagrożenia terrorystycznego w Niemczech został podniesiony do wysokiego na podstawie najnowszych informacji wywiadowczych i sygnałów o możliwych atakach.
  • Rząd federalny planuje reformę służb wywiadowczych, aby wzmocnić ich skuteczność i współpracę międzynarodową, a nowe przepisy mają dopuścić możliwość bezpośrednich interwencji.
  • Kwestie bezpieczeństwa były omawiane podczas konferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych w kontekście rosnącego zagrożenia i prac nad nowymi regulacjami.
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Jak podkreślił niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt, zagrożenie nie ma już wyłącznie charakteru teoretycznego, a plany zamachów wymierzone są zarówno w infrastrukturę, jak i w osoby oraz instytucje.

Polityk poinformował, że decyzja o podniesieniu poziomu zagrożenia została podjęta na podstawie najnowszych analiz organów bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, chodzi nie tylko o ryzyko ataków terrorystycznych, ale również o zagrożenia związane ze szpiegostwem oraz próbami destabilizacji państwa.

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- Coraz więcej raportów i informacji wywiadowczych skłoniło mnie do podniesienia dotychczasowej oceny zagrożenia do poziomu "wysokiego" - powiedział minister w rozmowie z dziennikiem "Welt am Sonntag".

Dodał również, że "dynamika rozwoju nie pozwala już mówić tylko o abstrakcyjnym zagrożeniu".

Zagrożenie zamachem w Niemczech. "Ryzyko ataków w każdej chwili"

W wywiadzie dla "Welt am Sonntag" Dobrindt ocenił, że obecnie należy liczyć się z możliwością przeprowadzenia zamachów na terytorium Niemiec.

- Oznacza to, że w Niemczech należy się spodziewać ryzyka ataków w każdej chwili - stwierdził minister.

Według ministra decyzja o podniesieniu poziomu zagrożenia jest także odpowiedzią na pogarszającą się sytuację międzynarodową, która wpływa na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec.

Niemcy. Rząd zapowiada reformę służb wywiadowczych

W związku z rosnącym zagrożeniem federalny rząd przygotowuje kompleksową reformę przepisów dotyczących działalności służb wywiadowczych. Alexander Dobrindt przekonuje, że niemiecki wywiad powinien zostać przekształcony w nowoczesną służbę zdolną do skuteczniejszej współpracy z zagranicznymi partnerami.

- Moim celem jest dalszy rozwój służb wywiadowczych w autentyczne agencje wywiadowcze, abyśmy mogli być konkurencyjni i współpracować z naszymi sojuszniczymi służbami za granicą - podkreślił.

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Jak zapowiedział polityk, projekt reformy ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów 13 sierpnia. Po raz pierwszy przepisy mają wyraźnie dopuścić możliwość bezpośredniej interwencji służb wywiadowczych w określonych sytuacjach zagrożenia, zamiast ograniczania ich roli wyłącznie do gromadzenia i analizowania informacji.

Bezpieczeństwo w Niemczech tematem rozmów władz federalnych i landów

Kwestie bezpieczeństwa były jednym z głównych tematów konferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych, która odbyła się w Hamburgu w dniach 17-19 czerwca. W spotkaniu uczestniczył również kanclerz Friedrich Merz.

Podczas rozmów omawiano nowe wyzwania dla bezpieczeństwa państwa oraz działania, które mają ograniczyć ryzyko potencjalnych zamachów. Zdaniem niemieckiego rządu podniesienie poziomu zagrożenia i przygotowywana reforma służb mają zwiększyć zdolność państwa do reagowania na współczesne zagrożenia oraz wzmocnić ochronę obywateli.

Źródło: "Welt am Sonntag"

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