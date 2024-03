Berlin ogłasza sukces. Największy spadek od dawna

Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska (UBA) potwierdziła wstępne prognozy, że emisje gazów cieplarnianych w największej gospodarce Europy spadły o około 10 proc. rok do roku w 2023 roku. Oznacza to, że kraj może osiągnąć postawione sobie cele klimatyczne na rok 2030.

Emisja dwutlenku węgla spadła do 673 milionów ton , co stanowi największy spadek od czasu zjednoczenia Niemiec - poinformowała w piątek agencja, potwierdzając wstępne dane opublikowane w styczniu przez berliński think-tank Agora Energiewende.

Niemcy dążą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 65 proc. do 2030 r. w porównaniu z 1990 r., co jest krokiem w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej do 2045 roku. Obecnie poziom ten wynosi około 46 proc.