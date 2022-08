Berlin: Atak na Polkę i jej syna. Sprawcy wciąż nie zostali zatrzymani

Ambasada RP w Berlinie przekazała najnowsze informacje w sprawie ataku na Polkę i jej syna, do którego doszło w ubiegłym tygodniu przed jednym z supermarketów w dzielnicy Reinickendorf. Służby konsularne potwierdziły, że jak dotąd nie udało ustalić się tożsamości sprawców ataku. Wiadomo jedynie, że byli to mężczyzna i kobieta. Trwa śledztwo, które ma doprowadzić do ich ujęcia. Podano również, jakich obrażeń doznali napadnięci.

