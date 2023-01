Benedykt XVI w pośmiertnej książce: W seminariach powstawały "kluby" homoseksualne

We Włoszech ukazała się książka "Co to jest chrześcijaństwo", która jest zbiorem nieznanych dotąd tekstów napisanych przez zmarłego w grudniu papieża emeryta Benedykta XVI w okresie po jego ustąpieniu w lutym 2013 r. Benedykt XVI napisał, że w swojej ojczyźnie był celem "furii" i "słownych ataków" ze strony przeciwników. Wspominał o "klubach" homoseksualnych w seminariach i biskupach odrzucających tradycję katolicką.

