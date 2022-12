"Przyłączam się do wezwania do modlitwy papieża Franciszka. Moje myśli są z papieżem emerytem. Wzywam wiernych w Niemczech do modlitwy za Benedykta XVI" - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec Georg Baetzing na Twitterze.

"Bardzo proszę wszystkich wierzących w Polsce o modlitwę za papieża seniora Benedykta XVI. Niech Pan da mu siłę i moc w tym trudnym czasie cierpienia i choroby" - poprosił na Twitterze przewodnicy episkopatu abp. Stanisław Gądecki.