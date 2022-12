Benedykt XVI odszedł w sobotę o godzinie o godz. 9.34 w klasztorze "Mater ecclesiae". Papież senior miał 95 lat.



Zebraliśmy najważniejsze wydarzenia z niemal ośmioletniego pontyfikatu Benedykta XVI. Rozpoczął się on w kwietniu 2005 r., a zakończył w lutym 2013 r.

Benedykt XVI i największa liturgia w dziejach Niemiec

19 kwietnia 2005 r. - zwołane po śmierci Jana Pawła II konklawe wybiera na jego następcę: 78-letniego niemieckiego kardynała Josepha Ratzingera, który jako papież przybiera imię Benedykta XVI.

18-21 sierpnia 2005 r. - pierwsza podróż zagraniczna Benedykta XVI na Światowe Dni Młodzieży w Kolonii w Niemczech. Odprawił tam mszę dla miliona młodych ludzi, co było największą pod względem liczby uczestników liturgią w dziejach Niemiec.

29 listopada 2005 r. - w następstwie skandali z udziałem księży pedofilów papież zatwierdza instrukcję watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, zabraniającą przyjmowania do seminariów duchownych kandydatów o skłonnościach homoseksualnych. Międzynarodowe środowiska homoseksualne krytykują to posunięcie jako "fatalny sygnał".

Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. Później papież odwiedził rodzinną Bawarię

25 stycznia 2006 r. - Benedykt XVI ogłasza swą pierwszą encyklikę "Deus caritas est" (Bóg jest miłością), podkreślającą znaczenie chrześcijańskiej miłości bliźniego.

25-28 maja 2006 r. - w swą drugą podróż zagraniczną papież udaje się do Polski, gdzie odprawia dwie publiczne msze w Warszawie i Krakowie, a także odwiedza Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz.

9-14 września 2006 r. - pielgrzymka papieża do jego rodzinnej Bawarii. 12 września w przemówieniu na spotkaniu z ludźmi nauki na uniwersytecie w Ratyzbonie zacytował - krytykując ideę nawracania religijnego siłą - wypowiedź bizantyjskiego cesarza Manuela II Paleologa, iż nauka Mahometa zawiera tylko to, co "złe i nieludzkie". Wywołało to falę protestów w świecie muzułmańskim.

28 listopada-1 grudnia 2006 r. - w swej pierwszej podróży do kraju muzułmańskiego papież odwiedził Turcję. W geście pojednania modlił się wspólnie z wielkim muftim w Błękitnym Meczecie w Stambule.

Benedykt XVI modlił się tam, gdzie stały wieże World Trade Center

7 lipca 2007 r. - publikacja listu apostolskiego "Summorum Pontificium", który zniósł dotychczasowe ograniczenia kanoniczne, dotyczące odprawiania mszy w języku łacińskim, czego od dawna domagali się kościelni tradycjonaliści.

30 listopada 2007 r. - papież ogłosił swą drugą encyklikę "Spe salvi" ("W nadziei zbawieni"), poświęconą chrześcijańskiej nadziei i w tym kontekście krytykującą światopogląd materialistyczny jakiegokolwiek rodzaju.

15-20 kwietnia 2008 r. - pielgrzymka do USA, w której trakcie papież m.in. wystąpił w ONZ i modlił się w miejscu zburzonego w wyniku ataków terrorystycznych 11 września 2001 roku nowojorskiego World Trade Center.

24 stycznia 2009 r. - Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech biskupów, konsekrowanych w 1988 roku bez papieskiej zgody przez przywódcę tradycjonalistycznego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Decyzja ta wywołała kontrowersje nie tylko w Kościele katolickim, ale również wśród Żydów, gdyż jeden ze wspomnianych biskupów Richard Williamson wystąpił publicznie jako negacjonista Holokaustu.

"Wstyd i skrucha". List Benedykta XVI do irlandzkiego Kościoła

17-23 marca 2009 r. - pierwsza afrykańska pielgrzymka Benedykta XVI - do Kamerunu i Angoli. Wygłoszone tam homilie i przemówienia nawiązywały do najbardziej dotkliwych zagadnień politycznych, gospodarczych i socjalnych Czarnego Lądu. Krytykę wywołało stwierdzenie papieża, że stosowanie prezerwatyw nie rozwiąże problemu AIDS i dodatkowo go pogarsza.

8-15 maja 2009 r. - w trakcie swej pielgrzymki do Ziemi Świętej Benedykt XVI odwiedził Jordanię, Izrael i Autonomię Palestyńską. Zaakcentował tam, że w dążeniach do pokoju na Bliskim Wschodzie szczególną rolę powinna odegrać Jerozolima jako miejsce spotkania trzech religii monoteistycznych - judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

7 lipca 2009 r. - trzecia encyklika Benedykta XVI "Caritas in veritate" (Miłość w prawdzie), analizująca z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej wyzwania globalizującego się świata w dobie kryzysu.

20 marca 2010 r. - w liście pasterskim do Kościoła katolickiego Irlandii papież wyraził "wstyd i skruchę" z powodu nadużyć seksualnych wobec nieletnich, jakich w ciągu ubiegłych dziesięcioleci dopuszczali się w tym kraju duchowni.

Afera Vatileaks. Kamerdyner papieża wynosił tajne dokumenty

1 maja 2011 r. - Benedykt XVI ogłosił błogosławionym swego poprzednika Jana Pawła II. Na uroczystości beatyfikacyjne przybyło do Rzymu około półtora miliona pielgrzymów.

22-25 września 2011 r. - trzecia i zarazem pierwsza oficjalna wizyta Benedykta XVI w Niemczech. Papież odwiedził Berlin - gdzie wygłosił w Bundestagu przemówienie na temat etycznych aspektów polityki - oraz Erfurt, sanktuarium maryjne w Etzelsbach w Turyngii i Fryburg Bryzgowijski.

Maj 2012 r. - ujawnienie faktu, że osobisty kamerdyner papieża Paolo Gabriele przekazał dziennikarzom wiele tajnych dokumentów, związanych z funkcjonowaniem Kurii Rzymskiej, co określa się jako aferę Vatileaks. W październiku tego samego roku Gabriele został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności, ale przed Bożym Narodzeniem papież go ułaskawił.

14-16 września 2012 r. - 24. i ostatnia podróż zagraniczna Benedykta XVI, czyli wizyta apostolska w Libanie.

Abdykacja Benedykta XVI. Zastąpił go Franciszek

11 lutego 2013 r. - w łacińskim przemówieniu do zebranych w Watykanie na konsystorzu kardynałów Benedykt XVI zapowiedział, że 28 lutego złoży urząd biskupa Rzymu, uzasadniając to osłabieniem siły ciała i ducha, niezbędnej do właściwego pełnienia posługi papieskiej.



28 lutego 2013 r. o godz. 20:00 zakończył się pontyfikat Benedykta XVI. 13 marca na jego następcą został Jorge Mario Bergoglio z Argentyny, który przyjął imię Franciszek.