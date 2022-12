Benedykt XVI jest "bardzo chory". Apel papieża Franciszka

Franciszek stwierdził, że Benedykt XVI "w ciszy wspiera Kościół". Zaapelował, by wierni odmówili za niego specjalną modlitwę do Boga. - By go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca - dodał.

Papież Franciszek: Oczy Benedykta XVI są pogrążone w kontemplacji

Na początku grudnia obecny przywódca Kościoła wspominał swoje "braterskie i serdeczne relacje" z emerytowanym poprzednikiem Benedyktem XVI. - Jego myśl dalej jest owocna i sprawcza - podkreślał.

Jak wówczas dodawał, "wszyscy czujemy jego duchową obecność i towarzyszenie całemu Kościołowi w modlitwie". Oceniał też, że oczy Benedykta XVI wciąż są "pogrążone w kontemplacji".

95-letni emerytowany papież od czasu swej rezygnacji w 2013 roku mieszka w rezydencji w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich. Jego abdykacja była pierwszym takim przypadkiem od XV wieku. Jak wtedy wyjaśniał, na kierowanie Kościołem nie pozwalają mu brak sił i podupadające zdrowie.

Zdjęcia Benedykta XVI: Były papież schudł, na ręce miał specjalne urządzenie

W październiku w sieci pojawiło się zdjęcie Benedykta XVI - zamieszczono je na twitterowym profilu Seminarium Świętego Jana w Bostonie. Wówczas z byłym papieżem spotkał się ks. Maurice Agbaw-Ebai, wykładowcą teologii i filozofii.