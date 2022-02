Ben & Jerry's krytykuje przylot wojska z USA. Zareagował Stanisław Żaryn

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

"Wysyłanie kolejnych tysięcy żołnierzy z USA do Europy tylko podsyca płomień wojny" - stwierdził amerykański producent lodów Ben & Jerry's i zaapelował do prezydenta Joe Bidena, by zmienił swoją decyzję. Jej wpis na Twitterze spotkał się z reakcją m.in. Stanisława Żaryna, rzecznika ministra-koordynatora służb specjalnych w rządzie Mateusza Morawieckiego. "Wstydźcie się" - napisał, przypominając przedsiębiorstwu, że wojna Rosji z Ukrainą trwa od ośmiu lat.

Zdjęcie Firma Ben & Jerry's uważa, że Joe Biden nie powinien wysyłać amerykańskich żołnierzy do Europy / Flickr/Kevin Harber, Twitter/Mariusz Błaszczak / Archiwum