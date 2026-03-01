W skrócie Belgijskie siły specjalne przechwyciły tankowiec Ethera należący do rosyjskiej floty cieni na Morzu Północnym.

Minister obrony Belgii Theo Francken poinformował, że tankowiec jest eskortowany do portu w Zeebrugge, gdzie ma zostać przejęty.

Francken przekazał, że jednostka płynęła pod fałszywą banderą i ze sfałszowaną dokumentacją.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O przechwyceniu statku należącego do rosyjskiej floty cieni poinformował w serwisie X wicepremier Belgii Maxime Prevot.

Prevot powiadomił, że akcję na Morzu Północnym przeprowadziły belgijskie siły specjalne.

Wcześniej post w sieci zamieścił także belgijski minister obrony Theo Francken, który do wpisu dołączył również zdjęcie z operacji. Polityk powiadomił, że obecnie tankowiec eskortowany jest do portu w Zeebrugge. Tam belgijskie siły mają rozpocząć działania i przejąć pełną kontrolę nad jednostką.

Belgia przejęła rosyjski statek floty cieni. Akcja na morzu

Francken dodał też, że akcję przejęcia tankowca zrealizowano z pomocą francuskich sił. "Operację Blue Intruder przeprowadził zespół wyjątkowo odważnych żołnierzy. Świetna robota" - pogratulował wojskowym minister obrony Belgii.

Rozwiń

Reuters - powołując się na belgijskiego urzędnika - opisuje, że chodzi o tankowiec Ethera, który znajduje się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej.

Francken w rozmowie z agencją Reutera ocenił, że jednostka płynęła pod fałszywą banderą i posługiwała się sfałszowaną dokumentacją.

Rozwiń

Statki floty cieni na celowniku europejskich władz. Tak Rosja obchodzi sankcje

Statki floty cieni to jednostki, za pomocą których Kreml obchodzi zachodnie sankcje. Celem Rosji jest omijanie limitów cenowych i restrykcji, którymi Zachód objął rosyjską ropę naftową po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Według ekspertów Moskwa zgromadziła kilkaset wyeksploatowanych jednostek. Te nie tylko pomagają Władimirowi Putinowi finansować wojenną machinę, ale i stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Tankowce te bowiem są najczęściej zdezelowane, podatne na ryzyko awarii czy przecieki.

- Bez swojej floty cieni Putin nie może prowadzić wojny z niewinnymi Ukraińcami. Dlatego przejmujemy te statki. Jeden po drugim. Dopóki jego agresja się nie skończy - powiedział dla Reutersa Theo Francken.

Kilka tygodni temu informowaliśmy z kolei o abordażu na wodach Morza Śródziemnego. Wtedy statek floty cieni przejęły siły francuskie. Wcześniej taką akcję Paryż przeprowadził też we wrześniu.

Źródła: AFP, Reuters

Żurek w "Gościu Wydarzeń": Moim zdaniem nie będzie dwóch KRS-ów Polsat News