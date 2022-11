Jak wynika z sondażu, 4 proc. respondentów zadeklarowało, że chciałoby, aby ich krajem rządził dyktator; natomiast 14 proc. życzyłoby sobie systemu jednopartyjnego.

Prawie 20 proc. uważa, że Belgia jest już dyktaturą lub zmierza w jej kierunku

Z kolei 18,9 proc. ankietowanych uważa, że Belgia jest już dyktaturą lub zmierza w kierunku tego "modelu".



Co więcej, zaledwie co drugi Belg (53,2 proc.) czuje się na co dzień chroniony przez policję i wymiar sprawiedliwości, ale 46,8 proc. nie może się podpisać pod takim stwierdzeniem.

Belgia a dyktatura. Filip I na tronie

Belgia jest monarchią konstytucyjną. Od 21 lipca 2013 roku królem Belgii jest Filip I Koburg. Wcześniej krajem rządził jego ojciec - Albert II. Ten jednak abdykował.

Z sondażu przeprowadzonego na początku rządów Filipa wynikało, że nowemu królowi ufa prawie 80 procent Belgów.

Ponadto 87 procent uważało wówczas, że może odmienić wizerunek monarchii. - Jesteśmy świadkami wielu udanych wystąpień i wzrostu popularności króla Filipa - twierdził belgijski politolog Pierre Vercauteren.