W skrócie Rząd Francji przygotował nową wersję ustawy zakazującej dzieciom poniżej 15 lat korzystania z mediów społecznościowych.

Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że ochrona dzieci w internecie powinna być wprowadzona jako europejska norma i poinformował o inicjatywie Komisję Europejską.

Rada Konstytucyjna odrzuciła poprzedni wniosek, wskazując na właściwych brak ram prawnych i ograniczenia swobody wypowiedzi.

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Francuski prezydent poinformował, że rząd złożył nowy projekt ustawy, którego zapisy są "zgodne z uwagami Rady i prawem europejskim". Przypomniał, że w sierpniu Rada Konstytucyjna zablokowała ustawę o zakazie korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Macron chce wprowadzić "normę dla wszystkich europejskich dzieci"

"Od pierwszego dnia podjąłem zobowiązanie: chronić nasze dzieci w internecie. Będziemy walczyć do końca" - napisał Macron w mediach społecznościowych.

Macron dodał także, że ochrona przed korzystaniem z social mediów "musi również stać się normą dla wszystkich europejskich dzieci".

O nowej inicjatywie ustawodawczej poinformowana została także Komisja Europejska. Francuski polityk argumentował, że celem jego działań jest "harmonizacja tego zakazu na poziomie unijnym i uregulowanie działania platform".

29 sierpnia francuski prezydent wysłał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym apelował o wprowadzenie europejskiego zakazu dostępu do portali społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.

Francja. Nowy projekt ustawy ws. mediów społecznościowych. "Nie poddajemy się"

Argumentując swoje sierpniowe orzeczenie, Rada Konstytucyjna wskazywała na ograniczenie swobody wypowiedzi. Dodała też, że każdy z użytkowników, niezależnie od wieku, będzie musiał udowodnić, że ma więcej niż 15 lat.

Nie zostało wtedy sprecyzowane, w jaki sposób należy to weryfikować, co zdaniem sądu wskazuje na brak ram prawnych, na podstawie których powinna funkcjonować ustawa.

Według poprzedniego projektu, zakaz miał obowiązywać od 1 września dla nowych kont, a podczas okresu przejściowego do 1 stycznia 2027 roku stopniowo usuwane byłyby dotychczas istniejące konta.

Z zakazu były wyłączone encyklopedie internetowe i "projekty cyfrowe o przeznaczeniu edukacyjnym". Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, Francja stanie się pierwszym państwem należącym do Unii Europejskiej z takimi ograniczeniami.

"Nie poddajemy się" - zakończył swój wpis Macron.



