W skrócie Wybory w Serbii przebiegają przy dużej mobilizacji wyborców opozycyjnej Studenckiej Listy, którzy od rana tworzą długie kolejki przed lokalami wyborczymi w Belgradzie.

Studencka Lista powstała w wyniku protestów po katastrofie budowlanej w Nowym Sadzie z 2024 roku, w której zginęło 16 osób.

Głównym konkurentem opozycji jest rządzący od 14 lat Aleksandar Vučić, a wyborcy obawiają się chaosu po ogłoszeniu wyników, jeśli obie strony ogłoszą własne zwycięstwo.

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Interia z Belgradu relacjonuje wybory w Serbii. Na miejscu są nasi korespondenci - Jakub Krzywiecki i Wiktor Kazanecki.

Co wydarzy się w Belgradzie wieczorem? - Mamy nadzieję na zmianę - mówi mi Jelena przed jednym z lokali wyborczych w Belgradzie. Kiedy rozmawiamy, przed budynkiem ciągnie się kolejka wyborców długa na kilkadziesiąt metrów.

Jelena ma 38 lat, do lokalu przyszła z mężem i córką. - Zobacz na ten tłum, musi dojść do zmiany. Wszyscy na to czekają - podkreśla.

Razem z mężem głosują na Studencką Listę - główny komitet opozycyjny i największe zagrożenie dla rządzącego od 14 lat Aleksandara Vučicia - lidera Serbskiej Partii Postępowej. Jedyny sondaż przedwyborczy w październiku pokazywał, że głosy rozkładają się praktycznie po równo.

- Jeśli jedni i drudzy ogłoszą zwycięstwo, wieczorem będzie wielki bałagan - podkreśla mąż Jeleny.

Wybory w Serbii. "Będziemy bronić naszej sprawy"

- Wieczorem będzie wielkie świętowanie - mówi Maja. Ma 55 lat, na wybory przyszła z trojgiem swoich dorosłych już dzieci. Przyznaje jednak, że możliwe są oszustwa wyborcze. Jej 22-letni syn podkreśla: - Nie odpuścimy, będziemy bronić naszej sprawy.

To również wyborcy Studenckiej Listy. Rano przed lokalami wyborczymi w Belgradzie w zasadzie trudno znaleźć kogoś, ktoś głosuje na Vučicia. Studencka Lista apelowała do swoich zwolenników, by licznie głosowali od samego rana. To widać, bo praktycznie przed każdym lokalem w mieście stoi długa kolejka. Niektórzy czekają po półtorej godziny na oddanie głosu.

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Studencka Lista wyrosła z protestów obywatelskich po katastrofie budowalnej w Nowym Sadzie w 2024 roku. Demonstranci oskarżali rządzących o korupcję i zaniedbania, które doprowadziły do tragedii - zginęło 16 osób.

- Nowy Sad to był dopiero początek. Korupcja i nadużycia władzy są praktycznie w każdej dziedzinie życia - zaznacza Maja. - Nie możesz normalnie funkcjonować, nie możesz dostać pracy, jeśli nie jesteś związany z partią - dodaje jej syn.

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Serbia. Studencka Lista chce pokonać Vučicia. "Największa szansa"

Moi rozmówcy podkreślają, że wyborcy Studenckiej Listy to nie tylko młodzi ludzie. - Moja mama ma 76 lat. Głosuje na studentów - opowiada mi 55-letni Gordan. Dodaje, że jego mama spotkała w lokalu wyborczym swoją 82-letnią sąsiadkę, też wyborczynię studentów.

Poparcie w grupie starszych osób tłumaczą mi zwolennicy Studenckiej Listy. Rozmawiamy, kiedy przed jednym z lokali przejeżdża niewielki samochód. Otwarte szyby i wywieszone flagi Serbii, otwiera się w nowym oknie, kierowca z pasażerem pozdrawiają ludzi przed lokalem.

- Starsi widzą, że to największa szansa na zmianę. Nie chodzi tylko o Vučicia, to znacznie więcej. Oni wiedzą, że jego ekipa to tacy sami ludzie od 30 lat. Taka sama korupcja i sposób myślenia. Zmieniają się tylko nazwiska. Dlatego mamy nadzieję w końcu na prawdziwą zmianę - mówi mi 23-letni Obrad.

Z Belgradu Jakub Krzywiecki



