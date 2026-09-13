Będzie zwrot po wyborach w Szwecji? Są pierwsze sondażowe wyniki

W skrócie Blok centrolewicowy uzyskał około 51,3 procent poparcia w sondażu exit poll dotyczącym wyborów do parlamentu Szwecji.

Według prognoz centrolewica może zdobyć 183 mandaty w 349-osobowym parlamencie, co pozwoliłoby jej utworzyć rząd większościowy. Dotychczas jednak nie wszystkie partie z bloku zgadzały się na współpracę.

Wstępne wyniki są zbliżone do wcześniejszych badań, choć w ostatnich dniach analitycy sugerowali, że poparcie dla prawicy może przeważyć.

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Według sondażu SVT Valu różnica głosów między blokami wynosi kilka punktów procentowych. Centrolewica miała uzyskać 51,3 proc. poparcia, natomiast blok centroprawicy, w skład której wchodzi m.in. partia obecnego premiera Szwecji, zdobyła 46,8 proc. - wskazano.

Szwecja. Wybory do parlamentu, są wstępne wyniki

Oznacza to, że blok partii centrolewicowych może liczyć na większość, czyli 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu.

Blok centrolewicowy:

Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza - 28,4 proc.

Partia Lewicy - 8 proc.

Partia Centrum - 7,5 proc.

Partia Zielonych - 7,4 proc.

Blok centroprawicy:

Umiarkowana Partia Koalicyjna - 18,1 proc.

Szwedzcy Demokraci - 17,2 proc.

Chrześcijańscy Demokraci - 6,1 proc.

Liberałowie - 5,4 proc.

Wyścig po władze w szwedzkim parlamencie

Wstępne wyniki są zbliżone do tych, jakie wskazywały badania sprzed kilku dni. Część ekspertów sądziła jednak, że rosnące poparcie dla ekstremistycznego ugrupowania Szwedzcy Demokraci przeważy na korzyść bloku prawicowego.

Przez ostatnie cztery lata Szwecją rządziła centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona, szefa Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, we współpracy ze skrajnie prawicowymi Szwedzkimi Demokratami. Kristersson zapowiadał jednak, że jeśli jego blok zdoła wygrać tegoroczne wybory, przedstawiciele SD pierwszy raz w historii będą współtworzyć rząd.

Centrolewicowa opozycja, kierowana przez liderkę Socjaldemokratów Magdalenę Andersson, nie przedstawiła oficjalnie, w jakim składzie będzie sprawować władzę w razie wygranej. Niewykluczone, że - mimo prowadzenia - ugrupowaniom tym nie uda się utworzyć rządu. Jak podawała agencja Reutera, Partia Centrum odmawia współpracy z Andersson.

Źródła: Reuters, SVT



