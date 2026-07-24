W skrócie Wołodymyr Zełenski planuje wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której może spotkać się z Donaldem Trumpem.

Spotkanie miałoby odbyć się przy okazji wizyty Zełenskiego na pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama.

Trwają przygotowania do ewentualnej wizyty, jednak nie pojawiło się jeszcze oficjalne potwierdzenie ze strony ukraińskiego prezydenta.

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"Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla prawicowej aktywistki Laury Loomer, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu uda się do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem" - przekazał Reuters.

Zełenski może pojawić się na pogrzebie senatora Grahama. Możliwe spotkanie z Trumpem

Wcześniej o tym, że w najbliższym czasie może dojść do spotkania prezydentów USA i Ukrainy donosiły media nad Dnieprem.

Według serwisu Suspilne, który powołuje się na źródła dyplomatyczne, do spotkania miałoby dojść przy okazji wizyty Zełenskiego, który chce pojawić się na pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama.

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Graham zostanie pożegnany 28 lipca w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. "The Kyiv Independent" przypomina, że amerykański senator "był zagorzałym sojusznikiem zarówno Ukrainy, jak i prezydenta Trumpa".

Graham zmarł nagle 11 lipca, zaraz po powrocie z Kijowa, gdzie ogłosił porozumienie z Białym Domem w sprawie długo opóźnianej ustawy o sankcjach wobec Rosji.

Ukraina. Media: Finalizacja szczegółów wizyty w USA

Według doniesień Suspilne, biuro prezydenckie Zełenskiego ma "finalizować szczegóły" możliwej wizyty, ale nie pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Do spotkania Trumpa z Zełenskim może dojść w momencie, kiedy zaczyna wracać temat wznowienia rozmów pokojowych, które pozostają zamrożone od pół roku.

Wysłannik Trumpa przy NATO Matt Whitaker pojawił się w środę w Kijowie, żeby omówić dostawy pocisków do systemu Patriot oraz szczegóły umowy dronowej między Waszyngtonem a Kijowem. Tego samego dnia Zełenski odbył rozmowę telefoniczną z Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Wojna w Ukrainie. Odbyło się spotkanie Rubio - Ławrow

W czwartek sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem w Manili na marginesie szczytu państw ASEAN. Szefowie dyplomacji mieli rozmawiać m.in. o"potrzebie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej".

- Chcemy porozumienia pokojowego, chcemy zakończenia wojny. Jesteśmy gotowi odegrać każdą pozytywną rolę, jaką możemy, by to osiągnąć - oświadczył Rubio po rozmowie z Ławrowem.

Mimo trwającego impasu w trójstronnych negocjacjach "The Kyiv Independent" wskazuje na "ocieplenie nastawienia" Białego Domu wobec władz w Kijowie. "Po miesiącach niepewności i zdystansowanej dyplomacji Trump ogłosił na początku tego miesiąca, że Waszyngton udzieli Ukrainie licencji na produkcję własnych myśliwców Patriot" - czytamy.

Źródła: "The Kyiv Independent", Reuters





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