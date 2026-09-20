Strona polska liczy na krótką rozmowę z Donaldem Trumpem podczas oficjalnej kolacji dla przywódców państw, którą prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Kolacja odbędzie się we wtorek wieczorem. Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowano na godz. 19 czasu lokalnego w USA.

Rozmówcy Interii w Kancelarii Prezydenta zaznaczają, że spodziewana rozmowa z Donaldem Trumpem nie ma charakteru bilateralnych negocjacji. Podczas kolacji prezydenci mają jednak mieć okazję do krótkiej konwersacji, podczas której Karol Nawrocki chciałby poruszyć cztery kwestie.

Rozmowa Nawrocki-Trump w USA. Cztery tematy

Dwa pierwsze są naturalne w obliczu obecnych relacji polsko-amerykańskich. Dotyczą bezpieczeństwa oraz stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium Polski.

Jak usłyszeliśmy od osób w otoczeniu prezydenta, trzecia kwestia to uzbrojenie dla polskiej armii i kolejki w dostawach sprzętu. Chodzi między innymi o rakiety systemu przeciwlotniczego Patriot. Polska, tak jak inne państwa, czeka w kolejce na produkcję i dostawę rakiet. Prezydent Nawrocki chciałby przyspieszenia tego procesu.

Ostatnią ze spraw jest pomysł powstania centrum serwisowego dla Patriotów w Polsce, tak by rakiety mogły być serwisowane nad Wisłą, bez konieczności wysyłania ich za ocean.

Prezydent Karol Nawrocki do środy będzie przebywał w Nowym Jorku na szczycie ONZ. Spotka się między innymi z sekretarzem generalnym, prezydentami państw bałtyckich i jak informowaliśmy wcześniej - prezydentem Turcji.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA

Pierwszym punktem wizyty prezydenta Karola Nawrockiego wraz z małżonką Martą Nawrocką w USA był przyjazd do Strefy Zero w Nowym Jorku.

Prezydent złożył w sobotę hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Złożył także wieńce pod Drzewem Przetrwania.

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W niedzielę prezydent spotka się z kolei z przedstawicielami amerykańskiej Polonii.

Z Nowego Jorku dla Interii

Jakub Krzywiecki



