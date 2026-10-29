W skrócie Donald Trump stwierdził, że gen. Brett Sylvia będzie miał poważne kłopoty w związku z wyciekami, błędnie określając przy tym wojskowego jako kobietę.

Gen. Brett Sylvia został zdymisjonowany ze stanowiska głównego stratega Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA z powodu podejrzeń o przekazywanie mediom tajnych informacji.

Śledztwo w sprawie generała, który według nieoficjalnych informacji trzykrotnie oblał testy na wariografie, przejął Departament Sprawiedliwości USA.

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Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Południowej odniósł się do przeniesienia na emeryturę gen. por. Bretta Sylvii, otwiera się w nowym oknie, do niedawna głównego stratega Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Według źródeł agencji Reutera porucznik został zdymisjonowany, bo Pentagon podejrzewa go o przekazywanie wrażliwych informacji mediom.

- Bardzo intensywnie szukamy ujawniających informacje i ona będzie miała duże kłopoty, kłopoty na długą metę - powiedział prezydent, uznając błędnie, że por. Brett Sylvia to kobieta.

Gen. Brett Sylvia zdymisjonowany. Trump wziął go za kobietę

Generał Brett Sylvia, pełniący do niedawna funkcję dyrektora ds. strategii, planów i polityki w Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, został zwolniony na początku bieżącego tygodnia.

Porucznik odsłużył 32 lata, a stanowisko głównego stratega pełnił niespełna rok.

Choć w oficjalnym komunikacie wojsko złożyło Sylvie "najgłębsze podziękowania (…) za 32 lata wybitnej służby", to źródła agencji Reutera w armii mówią, że dymisja była pilna i podyktowana względami bezpieczeństwa narodowego.

"Skala wycieku informacji osiągnęła tak krytyczny poziom, że sekretarz Hegseth podjął natychmiastowe działania i zwolnił Sylvię w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego. Konieczne było podjęcie pilnych działań, które nie mogły czekać ani sekundy dłużej" - twierdzi źródło agencji.

Gen. Sylvia oskarżany o przekazywanie informacji mediom

Według jednego z wysoko postawionych urzędników w Pentagonie Sylvia trzykrotnie oblał test na wariografie, podczas którego był pytany o wycieki do mediów. Chodziło między innymi o informację o kosztach kampanii przeciwko Iranowi, które według źródeł agencji przekroczyły 47 mld dol, otwiera się w nowym oknie.

Śledztwo w jego sprawie przejął Departament Sprawiedliwości. Dymisja odbiła się szerokim echem także ze względu na doniesienia o wznowieniu bombardowań Iranu, które według niepotwierdzonych informacji miałyby się rozpocząć zaraz po wyborach połówkowych w USA zaplanowanych na 3 listopada.

Źródło: Reuters, Fox News



