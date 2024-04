"Wraz z dojściem Orbana do władzy w 2010 roku mamy ciągłe pogarszanie się relacji z UE " - dodaje szef think tanku Policy Solutions Andras Biro-Nagy.

Węgry potrzebują unijnych pieniędzy

Dziś konflikt Budapesztu i Brukseli to dwa główne problemy. Po pierwsze kwestia paktu migracyjnego. Po drugie Orban nie zgadza się z unijną polityką pomocy dla Ukrainy. Do lutego blokował pakiet wsparcia Kijowa o wartości 50 mld euro.

"W chwili obecnej sojusznicy Orbana to głównie radykalna, eurosceptyczna prawica" - podkreśla Biro-Nagy, komentując działania partii Obrana - Fideszu. Ich problem polega na tym, że Unia decyduje o przekazaniu środków, na których Węgrom bardzo zależy.

"Bez członkostwa w UE Węgry byłyby znacznie biedniejszym i bardziej odizolowanym krajem . Pomogły one dogonić gospodarczo rdzeń UE, choć nadal pozostajemy daleko w tyle za najbardziej rozwiniętymi państwami członkowskimi" - podkreśla Medve-Ballint.

W połowie grudnia KE pozytywnie oceniła zmiany w węgierskim systemie sądownictwa, odmrażając 1 0,2 mld euro funduszy polityki spójności . Wciąż jednak zablokowanych jest około 20 mld euro z powodu m.in. obaw dotyczących korupcji, praw społeczności LGBTQ, wolności akademickiej i prawa do azylu.

"Huxit". Czerwona linia Viktora Orbana

"Podobne sondaże nie są najlepszym środkiem, aby mierzyć podejście Węgrów do UE" - przestrzega Biro-Nagy. "Sama obecność w UE nie jest przez nikogo kwestionowana. Liczby nie będą jednak tak optymistyczne, jeśli spytać na przykład o konieczność dalszej integracji " - dodaje.

Analitycy są zgodni, że konflikt na linii Budapeszt-Bruksela utrzyma się w przyszłości. Może też eskalować. Jak podkreśla Biro-Nagy, Orban nie ma możliwości budowania sojuszów na arenie europejskiej, więc jedyne, co mu pozostaje, to blokowanie poszczególnych rozwiązań.

"Jeśli wybory do PE nie zmienią znacząco jego składu zgodnie z oczekiwaniami Orbana, konflikt pomiędzy Węgrami a UE utrzyma się co najmniej do wyborów parlamentarnych na Węgrzech w 2026 roku" - ocenia Medve-Ballint.