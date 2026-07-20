W skrócie Brytyjski sąd odrzucił apelację Stuarta K.-B., co oznacza utrzymanie decyzji o jego ekstradycji do Polski.

Stuart K.-B. ma w Polsce usłyszeć cztery zarzuty dotyczące czynności seksualnych z nieletnimi i nakłaniania małoletnich do spożywania alkoholu.

Obrońcy youtubera argumentowali, że polskie postępowanie mogło być pod wpływem politycznym, powołując się na publiczne wypowiedzi polityków podczas afery Pandora Gate.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Decyzję w sprawie Stuarta K.-B. wydał w piątek 17 lipca brytyjski sąd. Lord Justice Holgate i Mr Justice Johnson oddalili apelację youtubera od orzeczenia sądu niższej instancji, który zgodził się na przekazanie go polskim organom ścigania.

Ekstradycja "Stuu" do Polski. Youtuber ma usłyszeć cztery zarzuty

Jak informuje brytyjski dziennik "The Independent", 34-letni K.-B. ma w Polsce usłyszeć cztery zarzuty.

Dwa z nich dotyczą czynności seksualnej z dziewczynkami poniżej 15. roku życia, a dwa kolejne - nakłaniania małoletnich do spożywania alkoholu. Zarzuty nie zostały dotąd rozstrzygnięte przez sąd.

Według informacji zawartych w polskim nakazie aresztowania jedno ze zdarzeń miało nastąpić latem 2015 roku, a kolejne - w sierpniu 2018 roku.

Maksymalna kara wskazana w dokumentach ekstradycyjnych wynosi 12 lat więzienia.

Polski youtuber zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Pokłosie afery Pandora Gate

K.-B. został zatrzymany w Wielkiej Brytanii w październiku 2023 roku. W lutym 2025 roku sędzia Westminster Magistrates' Court zdecydował, że mężczyzna może zostać wydany Polsce. Youtuber odwołał się od tego rozstrzygnięcia.

Jego obrońcy argumentowali, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, mógł znajdować się pod presją polityczną. Zwracali uwagę, że afera wybuchła tuż przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w październiku 2023 roku i była publicznie komentowana przez przedstawicieli ówczesnego rządu.

Wśród przywoływanych wypowiedzi znalazło się nagranie ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiadał szybkie działania służb w związku z aferą określaną jako Pandora Gate.

Ta wybuchła po tym, jak youtuber Sylwester Wardęga opublikował materiał ujawniający, że niektórzy znani polscy twórcy internetowi utrzymywali nielegalne kontakty z nieletnimi. Zdaniem prawników mężczyzny okoliczności te nadawały sprawie znaczenie polityczne i mogły podawać w wątpliwość niezależność postępowania.

Stuart K.-B. urodził się w Londynie i posiada obywatelstwo brytyjskie oraz polskie. Popularność zdobył po przeprowadzce do Polski, publikując przede wszystkim materiały dotyczące gry Minecraft, początkowo pod pseudonimem Polish Penguin, a później jako Stuu. Jego kanał na YouTubie zgromadził ponad 4 miliony obserwujących.

Źródło: "The Independent"





Wydarzenia 24: Burze nas Polską. Wielkie zniszczenia i wielkie sprzątanie Polsat News