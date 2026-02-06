"Będę chciał wiedzieć". Sikorski odniósł się do słów ambasadora USA

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

- Będę chciał wiedzieć na ile to było stanowisko władz amerykańskich, a na ile osobiste pana ambasadora - powiedział w piątek Radosław Sikorski. Wicepremier i szef MSZ odniósł się w ten sposób do niedawnych słów Thomasa Rose'a o marszałku Sejmu Włodzimierzu Czarzastym.

Mężczyzna w garniturze udzielający wywiadu kilku stacjom telewizyjnym, w tle popiersie oraz polska flaga z godłem, wnętrze muzealne z witrynami prezentującymi eksponaty i dokumenty.
Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się do niedawnych słów ambasadora USA Thomasa Rose'aPolsat News.

W skrócie

  • Radosław Sikorski podczas wizyty w Chicago odniósł się do słów amerykańskiego ambasadora o marszałku Sejmu i zapowiedział chęć wyjaśnienia, czy była to opinia osobista czy stanowisko władz USA.
  • Departament Stanu USA nie odpowiedział na pytania dotyczące wypowiedzi ambasadora Rose’a ani nie potwierdził, czy zapowiadane zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym jest linią administracji.
  • Podczas wizyty Sikorski spotkał się z przedstawicielami władz Stanów Zjednoczonych, Polonii oraz odniósł się do kontaktów polskich polityków z amerykańskimi politykami o prorosyjskich poglądach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sikorski podczas briefingu dla polskich mediów w Chicago został zapytany przez dziennikarzy o zamieszanie po wypowiedzi amerykańskiego ambasadora o marszałku Sejmu.

- Ja nie zamierzam się odnosić do tego, będąc w Stanach Zjednoczonych, rozważę to po powrocie do kraju. Natomiast, będę chciał wiedzieć na ile to było stanowisko władz amerykańskich, a na ile osobiste pana ambasadora i czy tu była jakaś koordynacja z naszą opozycją - powiedział polityk.

Departament Stanu milczy ws. słów amerykańskiego ambasadora

Departament Stanu USA jak dotąd nie zabrał głosu w sprawie Rose'a i nie odpowiadał na ponawiane pytania o to, czy zapowiadane przez ambasadora zerwanie kontaktów z Czarzastym jest polityką całej administracji USA.

Szef polskiej dyplomacji odmówił sprecyzowania, co miał na myśli mówiąc o możliwej koordynacji z opozycją.

Pytany o to, czy starania administracji Trumpa , by wpływać na politykę wewnętrzną w Polsce i innych krajach zagraża politycznemu konsensusowi na temat sojuszu z Ameryką, Sikorski odparł:

- Rzeczywiście w przeszłości tak bywało, że wśród sojuszników nie ingerowaliśmy w procesy rywalizacji partyjnej w swoich krajach nawzajem i mnie się to bardziej podobało - odparł wicepremier.

Wicepremier nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy decyzja marszałka Sejmu o odmowie poparcia wniosku o nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa była konsultowana z rządem.

Oznajmił jedynie, że "jest zawsze do dyspozycji najwyższych władz państwowych, a więc i prezydenta i drugiej osoby w państwie, jaką jest marszałek".

Zobacz również:

Premier Donald Tusk i ambasador USA w Polsce Tom Rose
Polska

USA zrywają kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. Reaguje Donald Tusk

Karolina Głodowska
Dorota Hilger
Karolina Głodowska, Dorota Hilger

    Sikorski skomentował wyniki gry wojennej. "Rosja nie ma zdolności ofensywnych"

    Sikorski odniósł się też do piątkowego spotkania europosła i wiceprezesa PiS Patryka Jakiego z kontrowersyjną prorosyjską kongresmenką Republikanów Anną Pauliną Luną.

    Minister porównał to spotkanie do kontaktów Antoniego Macierewicza z byłym kongresmenem Daną Rohrabacherem, przezywanym niegdyś "człowiekiem Putina" w Kongresie.

    - Tradycja zobowiązuje (...) Wydaje mi się, że to się samo komentuje - podsumował.

    Komentując opisaną w "Wall Street Journal" grę wojenną sugerującą, że Rosja już w przyszłym roku mogłaby zająć państwa bałtyckie używając do tego początkowej siły jedynie 15 tys. żołnierzy, Sikorski ocenił, że Rosja nie ma takich zdolności.

    - Rosyjskie zdolności okazały się w wyniku agresji na Ukrainę znacznie słabsze, niż my sądziliśmy i niż Putin sądził, ale ich intencje okazały się jeszcze gorsze niż wielu na Zachodzie sądziło. Myślę, że dopóki Ukraina dzielnie się broni, Rosja nie ma zdolności ofensywnych - powiedział.

    Dodał też, że Rosja jest obecnie w znacznie gorszej sytuacji strategicznej, niż przed wojną w Ukrainie i wciąż traci sojuszników, jak ostatnio w Wenezueli. Zaznaczył jednak, że to dobrze, że takie symulacje są prowadzone.

    Zobacz również:

    Wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski
    Świat

    Radosław Sikorski apeluje do sojusznika. Mówi o konfrontacji z Rosją

    Dawid Kryska
    Dawid Kryska

      Wizyta szefa MSZ w USA. Wicepremier spotkał się z politykami i przedstawicielami Polonii

      Sikorski zakończył w piątek w Chicago swoją trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych, której głównym punktem był udział w zwołanej przez Departament Stanu konferencji na temat uniezależnienia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych od Chin. W piątek z kolei odwiedził Chicago.

      Spotkał się tam z gubernatorem stanu Illinois i potencjalnym kandydatem Demokratów na prezydenta J.B. Pritzkerem oraz burmistrzem Chicago Brandonem Johnsonem. Sikorski wyjaśnił, że przyczyną tych spotkań był fakt, że stan i miasto to jedno z największych skupisk polskiej diaspory.

      Wizytę zamknęło spotkanie z przedstawicielami Polonii w Muzeum Polskim w Ameryce, podczas którego odpowiadał na uwagi i pytania Polonii na temat sytuacji w Polsce i polityki zagranicznej. Sikorski przekonywał m.in., że w Polsce nadal obowiązuje zgoda ponad podziałami w sprawie fundamentów polityki, w tym sojuszu z Ameryką. Przestrzegał też przed postrzeganiem Ukrainy i Niemców jako wroga, bo - jak podkreślał - "wrogiem jest Putin".

      Zobacz również:

      Wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski
      Świat

      Radosław Sikorski apeluje do sojusznika. Mówi o konfrontacji z Rosją

      Dawid Kryska
      Dawid Kryska
      Brudziński w "Gościu Wydarzeń" o słowach Czarzastego: Skrajnie niemądrePolsat News

      Najnowsze