W skrócie Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.

Jego decyzja miała związek z problemami ze zbieraniem funduszy na kampanię.

W wyścigu o fotel burmistrza zmierzą się prawdopodobnie Zohran Mamdani i Andrew Cuomo.

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Swój urząd pełnił od 2022 roku.

- Pomimo wszystkich naszych osiągnięć, nie mogę kontynuować kampanii reelekcyjnej - przekazał w niedzielę za pośrednictwem platformy X, gdzie opublikował blisko dziewięciominutowe oświadczenie.

"Tylko w Stanach Zjednoczonych. Tylko w Nowym Jorku. Dziękuję za to, że moja opowieść stała się rzeczywistością" - napisał Adams.

Nowy Jork będzie miał nowego burmistrza. W grze dwa nazwiska

Eric Adams miał walczyć o reelekcję, startując jako kandydat niezależny, choć oficjalnie należy do Partii Demokratycznej. Agencja Reutera napisała, że burmistrz Nowego Jorku miał problemy ze zbieraniem funduszy na swoją kampanię.

Wycofanie się Adamsa z wyborów oznacza, że w wyścigu o fotel burmistrza prawdopodobnie zmierzą się demokrata Zohran Mamdani i były gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

W sondażach opinii publicznej Adams plasował się daleko za Mamdanim i Cuomo, który startuje w wyborach jako kandydat niezależny.

Do deklaracji burmistrza Nowego Jorku odniósł się Donald Trump. Prezydent USA podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że przyjął ten ruch z zadowoleniem. Wyraził nadzieję, że głosy, które byłyby oddane na Adamsa, teraz trafią do Cuomo.

USA. Kiedy wybory burmistrza Nowego Jorku?

Wybory burmistrza Nowego Jorku zaplanowano na 4 listopada. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 6, zaś zamknięcie nastąpi o godz. 21.

Nowojorczycy będą mogli pojawić się w lokalach wyborczych już kilka dni wcześniej. Od 25 października do 2 listopada można oddać głos w ramach wczesnego głosowania.

Źródło: Reuters

