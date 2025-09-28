Będą zmiany w Nowym Jorku. Burmistrz ogłasza: Nie mogę kontynuować kampanii

Eric Adams nie będzie ubiegał się o ponowny wybór na stanowisko burmistrza Nowego Jorku. - Pomimo wszystkich naszych osiągnięć, nie mogę kontynuować kampanii reelekcyjnej - oświadczył polityk. Za decyzją Adamsa mogły stać problemy ze zbieraniem funduszy na kampanię wyborczą. Prezydent Donald Trump ogłosił, że z zadowoleniem przyjął deklarację burmistrza.

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję
Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Swój urząd pełnił od 2022 roku.

- Pomimo wszystkich naszych osiągnięć, nie mogę kontynuować kampanii reelekcyjnej - przekazał w niedzielę za pośrednictwem platformy X, gdzie opublikował blisko dziewięciominutowe oświadczenie.

"Tylko w Stanach Zjednoczonych. Tylko w Nowym Jorku. Dziękuję za to, że moja opowieść stała się rzeczywistością" - napisał Adams.

Nowy Jork będzie miał nowego burmistrza. W grze dwa nazwiska

Eric Adams miał walczyć o reelekcję, startując jako kandydat niezależny, choć oficjalnie należy do Partii Demokratycznej. Agencja Reutera napisała, że burmistrz Nowego Jorku miał problemy ze zbieraniem funduszy na swoją kampanię.

    Wycofanie się Adamsa z wyborów oznacza, że w wyścigu o fotel burmistrza prawdopodobnie zmierzą się demokrata Zohran Mamdani i były gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

    W sondażach opinii publicznej Adams plasował się daleko za Mamdanim i Cuomo, który startuje w wyborach jako kandydat niezależny.

    Do deklaracji burmistrza Nowego Jorku odniósł się Donald Trump. Prezydent USA podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że przyjął ten ruch z zadowoleniem. Wyraził nadzieję, że głosy, które byłyby oddane na Adamsa, teraz trafią do Cuomo.

    USA. Kiedy wybory burmistrza Nowego Jorku?

    Wybory burmistrza Nowego Jorku zaplanowano na 4 listopada. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 6, zaś zamknięcie nastąpi o godz. 21.

    Nowojorczycy będą mogli pojawić się w lokalach wyborczych już kilka dni wcześniej. Od 25 października do 2 listopada można oddać głos w ramach wczesnego głosowania.

    Źródło: Reuters

