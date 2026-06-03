W skrócie W Wielkiej Brytanii trwają konsultacje nad zmianą wyglądu banknotów, gdzie zamiast postaci historycznych mają pojawić się wizerunki zwierząt wybranych spośród 18 gatunków.

Głosowanie na zwierzęta, które mają znaleźć się na nowych banknotach, potrwa do 3 lipca, a lista obejmuje ssaki, ptaki oraz płazy, owady i ryby.

Decyzja o zastąpieniu historycznych postaci wizerunkami dzikiej fauny wywołała debatę i spotkała się ze sprzeciwem niektórych polityków.

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Żaba, delfin, a może dzięcioł? Do 3 lipca Brytyjczycy mogą głosować na zwierzęta, które ich zdaniem powinny znaleźć się na nowej serii banknotów.

Jak wyjaśnili przedstawiciele Banku Anglii, celem jest zabezpieczenie pieniędzy przed fałszerstwem. W marcu bank centralny w Londynie ogłosił, że przyroda jako motyw przewodni uzyskała najwięcej nominacji podczas zeszłorocznych konsultacji społecznych. Opublikowano listę 18 gatunków do wyboru.

Funty brytyjskie w nowej formie. Powstaną banknoty ze zwierzętami

"Społeczność może wybrać do dwóch przykładów z każdej kategorii" - poinformował Bank Anglii. Lista została podzielona na ssaki, ptaki oraz płazy, owady i ryby.

Ssaki:

delfin butlonosy,

zając szarak,

jeż europejski,

foka szara,

kuna leśna,

lis rudy.

Ptaki:

maskonur atlantycki,

płomykówka zwyczajna,

zimorodek zwyczajny,

kulik wielki dzięcioł duży,

bielik zwyczajny.

Płazy, owady i ryby:

łosoś atlantycki,

rekin olbrzymi,

trzmiel ziemny,

żaba trawna,

żagnica sina (ważka),

przeplatka aurinia (motyl).

Kontrowersje przed produkcją nowych banknotów funta

Gatunki dzikiej fauny znajdą się na banknotach 5, 10, 20 i 50 funtów. Ich listę stworzyli eksperci ds. dzikiej przyrody, nie uwzględniając zwierząt domowych.

- Mam nadzieję, że społeczeństwo z przyjemnością weźmie udział w naszych konsultacjach dotyczących wyboru zwierząt do umieszczenia na naszej kolejnej serii banknotów - powiedziała BBC Victoria Cleland, przedstawicielka Banku Angli.

Obecnie na rewersach banknotów można zauważyć podobizny byłego brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, pisarki Jane Austen, malarza Williama Turnera oraz matematyka i wojennego łamacza kodów Alana Turinga.

Usunięcie wizerunków historycznych postaci wywołało burzliwą dyskusję pod koniec ubiegłego roku. Politycy przeciwni temu pomysłowi wskazywali, że pieniądze z obrazkami zwierząt to niepoważny projekt. Jednak sama wnuczka Churchilla Emma Soames w rozmowie z BBC stwierdziła, że spodziewała się, iż wizerunek jej dziadka na pięciofuntowym banknocie nie będzie wieczny. Ze względów bezpieczeństwa szablony muszą być co jakiś czas zmieniane.

Źródła: Politico, BBC





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