Jak napisał portal beatyfikacja dzieci Ulmów "z jednej strony przypomina nam o wadze chrztu". Autorzy tekstu przypomnieli, że Kościół "posiada niezniszczalną pewność wiary co do zbawienia dzieci ochrzczonych, które zmarły przed osiągnięciem dojrzałości sumienia i woli, która pozwoliłaby im popełnić grzech osobisty".

Beatyfikacja Ulmów. "Kościół ma pewność"

Ale katolicki portal zwraca równocześnie uwagę na szczególny fakt beatyfikacji najmłodszego nienarodzonego dziecka Ulmów, które "będzie czczone na równi z rodzicami i braćmi" . Zwracają uwagę, że "stanowi to ważną przesłankę do refleksji Kościoła nad losem dzieci, które umierają przed przyjęciem chrztu" .

Aleteia.org podaje, że "Kościół wyrazi w akcie beatyfikacji absolutną i niezniszczalną pewność co do jego świętości, co oznacza jego całkowite i doskonałe zbawienie. To ogromny krok naprzód: w przypadku najmłodszego z Ulmów nie chodzi już o 'nadzieję na zbawienie', ale o pewność - ponieważ dziecko otrzymało chrzest krwi, ponosząc męczeństwo wraz ze swoją matką. Jednakże Kościół zna i posługuje się także kategorią 'chrztu pragnienia', czyli mistycznej cnoty intencji rodziców, którzy z pewnością ochrzciliby dziecko, ale nie byli w stanie tego zrobić".