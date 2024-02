W Kazachstanie doszło do największego wycieku metanu w historii. Przez ponad sześć miesięcy gaz ulatniał się z odwiertu w południowo-zachodniej części kraju. W tym czasie do atmosfery mogło dostać się nawet 127 tysięcy ton metanu. Oznacza to uwolnienie ilości gazów cieplarnianych porównywalnej z tym, co emituje ponad 717 000 samochodów benzynowych w ciągu roku.