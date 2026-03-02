Baza RAF na Cyprze zaatakowana. W jednostkę uderzył dron

W bazę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii Akrotiri na Cyprze uderzył dron - poinformowały cypryjskie władze i brytyjski resort obrony. Według lokalnych mediów mógł to być irański dron bojowy Shahed 136. Atak wywołał niewielkie szkody i nie spowodował ofiar śmiertelnych.

Atak drona na bazę brytyjskiego lotnictwa na Cyprze
Atak drona na bazę brytyjskiego lotnictwa na Cyprze

  • Dron uderzył w bazę brytyjskich sił powietrznych Akrotiri na Cyprze, powodując niewielkie szkody bez ofiar śmiertelnych.
  • Brytyjskie i cypryjskie władze potwierdziły incydent, a siły brytyjskie odpowiedziały na atak.
  • Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że brytyjskie bazy mogą być wykorzystywane przez USA do defensywnych uderzeń na cele irańskie, lecz siły brytyjskie nie prowadzą ataków ofensywnych.
Rzecznik rządu Cypru przekazał w oświadczeniu, że "informacje otrzymane różnymi kanałami wskazują na to, że w ataku uczestniczył bezzałogowy dron, który spowodował niewielkie szkody". Nie doprecyzował jednak, co dokładnie zostało zniszczone wskutek ataku.

Brytyjska administracja bazy zaleciła mieszkańcom okolic Akrotiri, aby do odwołania pozostali w domach "w związku z podejrzeniem ataku drona".

Cypr. Atak drona na bazę brytyjskich sił powietrznych

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że do incydentu doszło w niedzielę późnym wieczorem. Dodano, że brytyjskie siły zbrojne odpowiedziały na atak wymierzony w swoją bazę.

    "Ochrona naszych sił w regionie jest na najwyższym poziomie, a baza odpowiedziała, aby bronić naszych obywateli" - czytamy w oświadczeniu resortu.

    Wcześniej w niedzielę minister obrony John Healey przekazał, że brytyjscy żołnierze i cywile przebywający obecnie na Bliskim Wschodzie są narażeni na "pozbawione skrupułów ataki" ze strony Iranu.

    Wielka Brytania po stronie USA. Przyłącza się do działań wojennych

    Atak na bazę RAF na Cyprze nastąpił kilka godzin po tym, jak premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił, że zgodził się na prośbę USA, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w "celu defensywnym".

    Starmer zapewnił jednocześnie, że Wielka Brytania wyciągnęła wnioski z "błędów Iraku" i nie zamierza uczestniczyć w działaniach ofensywnych.

      - Moim obowiązkiem jest chronić brytyjskie istnienia. W powietrzu są brytyjskie myśliwce, działające w ramach skoordynowanych operacji obronnych, które już z powodzeniem przechwyciły irańskie ataki - wyjaśnił.

      Wcześniej brytyjska jednostka antydronowa w Iraku zestrzeliła irańskiego drona, który leciał w kierunku bazy koalicji, w której stacjonował brytyjski personel wojskowy.

      Jak dodał szef brytyjskiego rządu, celem Iranu i reszty świata powinno być "porozumienie, w którym Teheran zrzeknie się wszelkich aspiracji pozyskania broni atomowej".

      Źródło: Reuters, BBC

