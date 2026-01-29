W skrócie Donald Trump publicznie oskarżył burmistrza Minneapolis Jacoba Freya o łamanie prawa w kontekście nieegzekwowania federalnych przepisów imigracyjnych.

W styczniu w Minneapolis doszło do dwóch śmiertelnych postrzeleń przez agentów federalnych.

Sądy oraz raporty potwierdzają oddanie strzałów przez funkcjonariuszy, a przedstawiciele władz komentują sytuację i zarządzają dochodzenia w związku z incydentami.

Prezydent USA Donald Trump oskarżył burmistrza Minneapolis o złamanie prawa po tym, jak Jacob Frey stwierdził, że "Minneapolis nie egzekwuje i nie będzie egzekwować federalnych przepisów imigracyjnych".

"Czy ktoś z jego wewnętrznego środowiska mógłby wyjaśnić, że to oświadczenie jest bardzo poważnym naruszeniem prawa i że BAWI SIĘ OGNIEM!"- odpowiedział na swojej platformie Truth Social amerykański przywódca.

Jacob Frey zamieścił swój komentarz w mediach społecznościowych poprzedniego dnia, stwierdzając, że "wyraźnie przekazał" Tomowi Homanowi - mianowanemu przez Trumpa "carowi od granic", którego wysłano do Minneapolis w celu przejęcia operacji imigracyjnych administracji w tym regionie - że lokalni funkcjonariusze nie będą zajmować się egzekwowaniem federalnego prawa imigracyjnego.

USA. Wrze w Minneapolis. Trump odpowiada burmistrzowi

Wydawało się, że na początku tego tygodnia Trump złagodził ton wobec burmistrza, a także gubernatora Minnesoty Tima Walza, chcąc stłumić sprzeciw wobec jego polityki imigracyjnej, który jest następstwem drugiego śmiertelnego postrzelenia przez agentów federalnych w mieście w ciągu niespełna trzech tygodni.

W swoim wpisie Donald Trump określił oświadczenie Freya jako zaskakujące, podkreślając, że pojawiło się ono po "bardzo dobrej rozmowie" z burmistrzem. Później ponownie zaostrzył retorykę swoim oskarżeniem. Frey kontynuował wymianę zdań, odpowiadając prezydentowi, że "zadaniem naszej policji jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa, a nie egzekwowanie federalnych praw imigracyjnych".

Sądy wielokrotnie orzekały, że rząd federalny nie może zmuszać stanów i miast do egzekwowania praw imigracyjnych i odrzucały skargi na tzw. politykę miast sanktuariów, która ogranicza współpracę lokalnych organów ścigania z federalnymi operacjami imigracyjnymi.

Trump starał się zwalczać brak współpracy, kierując powtarzające się groźby pod adresem miast i stanów prowadzących politykę sanktuariów.

"Nigdy więcej miast sanktuariów! Chronią one Przestępców, a nie Ofiary. Przynoszą wstyd naszemu Krajowi i są wyśmiewane na całym świecie. Pracujemy nad dokumentami, aby wstrzymać wszelkie fundusze federalne dla każdego Miasta lub Stanu, który pozwala na istnienie tych Śmiertelnych Pułapek!!!" - napisał na Truth Social w kwietniu ubiegłego roku (pisownia oryginalna).

USA. Sprzeciw wobec polityki imigracyjnej Donalda Trumpa

W obliczu narastającego sprzeciwu wobec jego polityki imigracyjnej, Trump wezwał w niedzielę Kongres do "natychmiastowego uchwalenia przepisów kończących istnienie miast sanktuariów". "Amerykańskie miasta powinny być bezpiecznymi schronieniami TYLKO dla praworządnych obywateli amerykańskich, a nie dla nielegalnych imigrantów-przestępców, którzy złamali prawo naszego narodu" - napisał na Truth Social.

Prezydent niedawno zagroził również wstrzymaniem funduszy federalnych dla miast sanktuariów. Sądy jednak już wcześniej orzekały przeciwko podobnym krokom, jakie Trump podejmował w przeszłości".

Sprzeciw części Amerykanów wobec polityki migracyjnej Białego Domu zaczął pojawiać się na szerszą skalę po wydarzeniach w Minneapolis. Na ulicach miasta trwają protesty po śmiertelnych strzelaninach z udziałem agentów federalnych. Na początku roku z rąk funkcjonariusza ICE zginęła 37-letnia kobieta, która blokując ulicę i starając się odjechać od otaczających ją agentów, została kilkukrotnie postrzelona w głowę.

Kilkanaście dni później doszło do kolejnej strzelaniny. 37-letni pielęgniarz, Alex Pretii, został śmiertelnie postrzelony przez agentów ICE podczas protestów przeciwko działaniom służb migracyjnych.

Zastrzelenie Alexa Prettiego. Są nowe informacje ws. agentów

Funkcjonariusze straży granicznej Border Patrol, którzy zastrzelili w Minneapolis Alexa Prettiego zostali wysłani na przymusowe urlopy - przekazała Rzeczniczka Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Tricia McLaughlin, cytowana przez NBC News. Według raportu DHS strzały oddało dwóch pracowników służby.

McLaughlin nie podała tożsamości funkcjonariuszy. Przedstawiciel resortu powiedział natomiast telewizji Fox News, że jest to standardowa procedura i nie powinna być postrzegana jako podejrzenie nieprawidłowego zachowania.

Tuż po sobotniej strzelaninie ówczesny dowódca operacji służb imigracyjnych w Minnesocie Greg Bovino - odwołany z tej roli we wtorek - mówił, że jego podwładni pozostali na służbie, choć sugerował, że zostali odesłani do pracy przy biurkach. Według DHS, nie była to prawda.

USA. Nowe informacje ws. śmierci Alexa Prettiego

We wtorek do Kongresu wpłynął pierwszy raport Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP) na temat incydentu, w którym potwierdzono, że strzały do zabitego przez Border Patrol Alexa Prettiego oddało dwóch funkcjonariuszy ze służbowych pistoletów typu Glock.

W raporcie napisano, że Pretti "stawiał gwałtowny opór", a funkcjonariusze oddali strzały kilka sekund po tym, gdy jeden z nich krzyknął, że mężczyzna ma broń. Materiały wideo wskazują jednak, że Pretti został zabity już po tym, gdy funkcjonariusze zabrali mu pistolet schowany za paskiem.

W środę DHS wycofało się z sobotnich słów swojej szefowej, Kristi Noem, która tuż po strzelaninie określiła ofiarę mianem terrorysty, usiłującego zabić funkcjonariuszy. "Początkowe oświadczenie opierało się na raportach CBP z bardzo chaotycznej sytuacji na miejscu zdarzenia. Właśnie dlatego prowadzone jest dochodzenie, a DHS pozwoli, aby fakty kierowały śledztwem" - powiedział przedstawiciel ministerstwa.

We wtorek do ustąpienia Noem ze stanowiska w związku ze swoimi fałszywymi twierdzeniami wezwała dwójka senatorów partii rządzącej, Thom Tillis i Lis Murkowski. Prezydent USA Donald Trump jak dotąd bronił jej i zapewniał, że nadal ma do niej zaufanie.

