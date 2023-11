"Basta, basta, basta". Apel papieża Franciszka

Papież zaapelował do wiernych w Watykanie. "Basta"

- Myśl kierowana jest codziennie w związku z bardzo ciężką sytuacją w Izraelu i Palestynie. Jestem blisko wszystkich, którzy cierpią: Palestyńczyków, Izraelczyków. Obejmuję ich w tym mrocznym momencie. I modlę się za nich - powiedział zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na południową modlitwę.

Dodał, że " każda istota ludzka, czy to chrześcijanin, Żyd czy muzułmanin, z każdego narodu i religii, jest święta i cenna w oczach Boga i ma prawo żyć w pokoju". Podkreślił, że wierni nie mogą tracić nadziei i powinni modlić się, aby "poczucie człowieczeństwa przeważyło nad twardością serc".

Papież Franciszek nie zapomniał o Ukrainie

Papież zwrócił się także do obecnych na placu Świętego Piotra Ukraińców , którzy mieli flagi swojego państwa. Przybyli oni do Watykanu w związku z 400. rocznicą męczeńskiej śmierci świętego Jozafata Kuncewicza, który zginął w Witebsku 12 listopada 1623 roku. W przeddzień rocznicy arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk przewodniczył nabożeństwu w bazylice watykańskiej.

Zachęcił także do "ekologicznego nawrócenia" i w tym kontekście wezwał do modlitwy w intencji konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. Jako pierwszy papież w historii weźmie udział w tym wydarzeniu w dniach od 1 do 3 grudnia.