W środę rano gwałtowne burze zanotowano w wielu regionach Włoch. W stolicę kraju, Rzym uderzyło tornado, które połamało wiele drzew i gałęzi, powodując poważne utrudnienia w ruchu. W 14 regionach obowiązują żółte alerty pogodowe.

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Tornado w Rzymie. "Stoły latały"

W drugiej połowie maja Włochy, tak jak duża część południowej i zachodniej Europy, zmagała się z falą upałów. Teraz na Półwyspie Apenińskim jest zdecydowanie chłodniej, a dodatku wiele miejsc nawiedzają niebezpieczne burze.

Środowy poranek był bardzo trudny przede wszystkim w centrum i na południu kraju. Tam zanotowano burze z intensywnymi ulewami.

Do groźnego zdarzenia doszło w północnej części Rzymu, gdzie uderzyło tornado. Wir powietrza dotknął gruntu w rejonie placu Conca D'Oro.

"Wszystko zdarzyło się w ciągu kilku minut. Stoły latały, potem drzewa przewróciły się na samochody" - opowiadał jeden ze świadków dziennikowi "Il Messaggero".

Wichura zrywała rynny z dachów, wyrwała też z korzeniami kilka drzew oraz łamała gałęzie. Część dróg została zablokowana, zamknięta została między innymi część obwodnicy w okolicy Via dei Campi Sportive.

Jedno z drzew spadło na stację benzynową przy Via dei Prati Fiscali, na szczęście nie doszło do pożaru.

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Kursujące w tym rejonie autobusy czasowo przekierowano na alternatywne trasy.

W Ligurii z powodu burz obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy, zaś żółty obejmuje łącznie 14 regionów, czyli: niektóre części Lombardii, Ligurii, Emilii-Romania i Toskanii, całość Veneto, Bolzano, Friuli-Wenecji Julijskiej, Umbrii, Marche, Abruzji, Molise oraz część Lacjum, Kampanii i Apulii.

Niespokojnie we Włoszech. Tak będzie przez kilka dni

Niespokojna pogoda utrzyma się przez cały dzień w wielu miejscach. Niebezpiecznie będzie w rejonie Piemontu, Lombardii i Wenecji, jednak z czasem strefa burz rozszerzy się na kolejne części kraju.

Burze z ulewami i gradobiciem prawdopodobnie potrwają do piątku. Do tego czasu niebezpiecznie będzie w centrum i na północy Włoch. Spokojniej zrobi się w weekend, kiedy do kraju powinny również wrócić wysokie temperatury.

Źródło: Rai News, IlMeteo, "Il Messaggero"

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